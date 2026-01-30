Skiländerkampf Österreich – Slowenien auf der Turrach: Franz Klammer Foundation gewinnt

Turracherhöhe (OTS) -

Zahlreiche Aktive fanden sich auf der Turracher Höhe ein, um einen Skiländerkampf der besonderen Art auszufahren: 2 Teams aus Österreich – angeführt von Franz Klammer bzw. Claudia Strobl – gegen 2 Teams aus Slowenien, die von Bojan Krizaj bzw. Mateja Svet angeführt wurden. Der Modus: das Team, das am nächsten bei der Durchschnittszeit (10:25,64 Min.) aller Teams gelandet war, gewann. Bei Kaiserwetter konnte sich das Team Claudia Strobl mit 2,70 Sec. Abweichung vor dem Team Bojan Krizaj (12,14 Sec.), dem Team Franz Klammer (29,22 Sec.) und dem Team Mateja Svet (44,09 Sec.) durchsetzen. Im Rahmen einer Charity Gala am Abend wurden nicht nur die Sieger gefeiert und die Verlierer getröstet, sondern auch viel Geld gesammelt: Ꞓ 16.100,00 für die Projekte der Franz Klammer Foundation.

Initiiert wurde dieser Event von der Familie Katja und Sebastijan Lupsa (Gründer des Alpin Peaks Hotel auf der Turracher Höhe).

Der Spendenbeitrag wird für zahlreiche Förderprojekte der Franz Klammer Foundation 2026 verwendet darunter u.a. sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg bzw. dem ehemaligen Motocrosser Ronny Großkopf.

Skikaiser Franz Klammer: „Die Turracherhöhe ist nicht nur der Grenzberg zwischen Kärnten und der Steiermark, sondern auch ein wunderschönes Skigebiet. Bei perfektem Schneebedingungen und Sonnenschein ging es hart zur Sache: alle kämpften mit Herz für einen großen Charity Beitrag! Es war so schön gemeinsam mit Mateja, Claudia und Bojan zu fahren & ich sage DANKE an alle, die uns unterstützt haben.“

Zusammen brachten es Mateja Svet (7), Claudia Strobl (1), Bojan Krizaj (8) und Franz Klammer (26) auf 42 Siege im Skiweltcup.

Über die Franz Klammer Foundation:

Die Franz Klammer Foundation wurde 1998 von Skikaiser Franz Klammer gegründet und unterstützt Sportler:innen, die durch Sport in Not geraten oder sozial benachteiligt sind. Sie ist eine gemeinnützige Stiftung österreichischen Rechts. Sie gehört zu den gemeinnützigen Organisationen, die auch spendenbegünstigungsbescheidet durch das BMF sind. Dadurch ist jede Spende an die Foundation gemäß §4 EstG voll absetzbar. In den letzten 28 Jahren wurden rd. 400 Sportler:innen unterstützt und über Ꞓ 3,7 Mio. gefundet. Allein in den letzten beiden Jahren wurden rd. 200.000 Ꞓ zur Unterstützung von u.a. Günther Chromecek (Ex Erfolgstrainer der Nordischen Kombinierer) ausgeschüttet. www.FranzKlammerFoundation.com

Spendenkonto:

Franz Klammer Privatstiftung, Volksbank Wien

IBAN: AT97 4300 0414 0197 6000; BIC: VBWIATW1

Über Franz Klammer:

5-facher Abfahrtsweltcupsieger, 25 Siege Weltcup Abfahrt, 1 Sieg Weltcup Kombination, Gold Olympia Abfahrt 1976 Innsbruck, Gold Ski WM Kombination 1974 St. Moritz, Gold Ski WM Abfahrt 1976 Innsbruck, Silber Ski WM Abfahrt 1974 Sankt Moritz, 4-fach Kitzbühel Sieger