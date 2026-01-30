„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Verwaschener Markenkern: Ein Drittel sagt, ÖVP steht für nichts Besonderes

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:30 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 800 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 26. bis 29. Jänner 2026 in einer Online-Befragung wissen, wofür die ÖVP steht. Die Frage lautete: „Wofür steht die ÖVP Ihrer Meinung nach derzeit am ehesten?“ (Max. 2 Nennungen)



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt folgendes Bild. 30 Prozent der Befragten geben an, dass die ÖVP am ehesten für „Wirtschaft, Unternehmen und Leistung“ steht. Mit 18 Prozent landet „Tradition, Familie und ländlicher Raum“ an der zweiten Stelle, dicht gefolgt von „Europa, Außen- und Verteidigungspolitik“ mit 16 Prozent. Für jeweils 11 Prozent der Befragten steht die Kanzlerpartei für „Sicherheit, Ordnung und Stabilität“ sowie für „Christlich-soziale Werte und gesellschaftlicher Zusammenhalt“. Für 6 Prozent sind „Reformen und Erneuerung“ für die ÖVP charakteristisch. „Umwelt- und Klimaschutz“ bzw. „Anderes“ geben 4 Prozent an. 8 Prozent wissen es nicht, oder machen keine Angabe. Mit 32 Prozent gibt der größte Teil an, dass die ÖVP „für nichts davon besonders“ steht.



Innerhalb der Wählergruppen ergibt sich folgendes Bild. Der Themenbereich „Wirtschaft, Unternehmen und Leistung“ steht für die ÖVP-Wähler:innen mit 47 Prozent an der ersten Stelle. „Europa, Außen- und Verteidigungspolitik“ folgt dahinter mit 29 Prozent und „Sicherheit, Ordnung und Stabilität“ findet sich mit 26 Prozent an der dritten Position. Für den Bereich „Wirtschaft, Unternehmen und Leistung“ steht die ÖVP auch für die Wählerinnen von SPÖ (45 Prozent), Grünen (33 Prozent) und FPÖ (18 Prozent) am stärksten. Bei der NEOS-Wählerschaft ist „Tradition, Familie und ländlicher Raum“ die ÖVP-Kernkompetenz, während der Wirtschaftsbereich auf dem zweiten Platz mit 27 Prozent landet. Den mit großem Abstand höchsten Wert, dass die ÖVP für nichts Besonderes stehe, weisen die FPÖ-Wähler:innen mit 52 Prozent der Befragten auf. Bei SPÖ- (16 Prozent), NEOS- (17) und Grün-Wähler:innen (21) ist dieser Wert deutlich geringer ausgeprägt.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Die ÖVP hat noch einen verbliebenen Markenkern, jedoch hat dieser in den letzten Jahren Schaden erlitten. Dass die ÖVP für 32 Prozent der Befragten für nichts Besonderes mehr steht, sollte die Partei nachdenklich stimmen. Problematisch ist für die ÖVP, dass jeder zweite FPÖ-Wähler dieser Meinung anheimfällt. Denn dort ist das Wählerpotenzial der Zukunft.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:30 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN