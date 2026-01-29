  • 29.01.2026, 18:54:02
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FPÖ-Keyl: „Wir machen Öffi-Verkehr verlässlich, planbar und modern“

Wirtschaftspartei versteht nur Bahnhof, SPÖ kann Gesetz nicht mal aussprechen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wir machen den Öffentlichen Verkehr in Niederösterreich verlässlich, planbar und modern, indem wir die Organisation sehr gut aufstellen. Somit schützen wir unsere Steuerzahler vor einer Millionenbelastung“, stellt FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl am Donnerstag bezüglich NÖ Mobilitätsgesetz im niederösterreichischen Landtag klar.

„Wenn dann die SPÖ, NEOS und die Grünen aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen gegen das NÖ Mobilitätsgesetz stimmen, dann kostet das die Niederösterreicher zig Millionen Euro für genau null Leistung mehr“, schüttelt LAbg. Keyl den Kopf. Dass ausgerechnet eine selbsternannte Wirtschaftspartei wie die NEOS den Ausfolgerungen von Top-Experten nicht folgen kann und nur Bahnhof versteht, ist laut Keyl nur schändlich. „Die SPÖ nuschelt irgendwas daher, kennt nicht mal den Namen des Gesetzes“, zuckt Keyl nur noch mitleidig mit den Schultern.

„So viel Unwissenheit und Unvermögen macht uns fassungslos und zeigt, dass parteipolitische Sturheit vor den Bedürfnissen der eigenen Landsleute steht“, schließt Keyl.

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