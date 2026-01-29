THERMENCHECK.COM AWARD 2025 – Österreich hat gewählt!

Moosburg (OTS) -

Das größte deutschsprachige Wellnessportal www.thermencheck.com hat auch in diesem Jahr die Wellness-Community dazu eingeladen, die beliebtesten Thermen Österreichs zu wählen.

Aus insgesamt 39 österreichischen Thermen, die zur Wahl standen, haben sich vier Betriebe als klare Favoriten herauskristallisiert. Mit 363.964 abgegebenen Stimmen unterstreicht der Thermencheck Award 2025 einmal mehr seinen Stellenwert als wichtigster Community-Gradmesser der österreichischen Wellnessbranche – und zeigt eindrucksvoll, wie stark die Bindung der Gäste an ihre Lieblingsthermen ist.

Das sind die beliebtesten Thermen des Jahres 2025:



GOLD Award Gewinner: ROGNER BAD BLUMAU

Mit 53.661 Stimmen sicherte sich das in der Steiermark gelegene Rogner Bad Blumau erneut die Spitzenposition und darf sich über den GOLD Award 2025 freuen. Damit setzt die ikonische Hundertwasser-Therme ihre außergewöhnliche Erfolgsgeschichte fort: Mit der Award-Abstimmung 2025 wurde das Rogner Bad Blumau bereits zum 10. Mal zur beliebtesten Therme Österreichs gewählt – ein Ergebnis, das die konstant hohe Begeisterung der Community und die herausragende Position des Hauses in der heimischen Wellnesslandschaft eindrucksvoll bestätigt.

Die von Friedensreich Hundertwasser gestaltete Anlage besticht durch ihre begrünten Dächer, bunten Fassaden und goldenen Kuppeln. Besonders hervorzuheben ist die Vulkania® Heilquelle, die als stärkste und heißeste Heilquelle des Thermen- & Vulkanlands Steiermark gilt.



SILBER Award Gewinner: SOLE FELSEN WELT Gmünd

Auf Platz zwei positioniert sich die in Niederösterreich beheimatete Sole-Felsen-Welt Gmünd mit 48.304 Stimmen und wird mit dem SILBER Award 2025 ausgezeichnet.



Die Sole-Felsen-Welt zeichnet sich durch ihre Badewelt mit über 1.000 m² Wasserfläche aus, in der Gäste in Bad Ischler Heilsole entspannen können. Zusätzlich bietet die großzügige Saunalandschaft mit Dampfgrotte, Hamam und zahlreichen Innen- und Außensaunen vielfältige Möglichkeiten zur Erholung.



BRONZE Award Gewinner: ASIA SPA Leoben

Mit 46.660 Stimmen sichert sich das in der Steiermark gelegene Asia Spa Leoben den BRONZE Award 2025 und behauptet sich damit eindrucksvoll unter den beliebtesten Thermen des Landes.



Die Therme besticht durch ihr asiatisch inspiriertes Ambiente, das eine harmonische Verbindung von Entspannung und Aktivität ermöglicht. Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Saunaangebote und die großzügige Wasserlandschaft, die den Gästen ein einzigartiges Wellnesserlebnis bieten.



Aufsteiger des Jahres 2025: THERME NOVA Köflach

Einen bemerkenswerten Erfolg verzeichnet die Therme NOVA Köflach, die mit einer Stimmensteigerung von 263% gegenüber dem Vorjahr und insgesamt 3.608 Stimmen zum Aufsteiger des Jahres 2025 gekürt wurde.

Der Titel unterstreicht die wachsende Strahlkraft des Standorts und zeigt, dass sich die Therme NOVA Köflach mit ihrer konsequenten Weiterentwicklung und ihrem stimmigen Thermenerlebnis zunehmend als fixer Bestandteil der österreichischen Thermenlandschaft etabliert.





Mag. Michael Semmler, Geschäftsführender Gesellschafter der New Mediacheck GmbH:

„Der Thermencheck Award ist ein eindrucksvoller Gradmesser für die Beliebtheit unserer heimischen Thermen und unterstreicht deren Bedeutung als Rückzugsorte für Entspannung und Wohlbefinden. Die hohe Beteiligung zeigt, dass Wellness in Österreich nicht nur ein Trend, sondern eine gelebte Kultur ist. Ich gratuliere allen Gewinnern herzlich und freue mich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr für die gesamte Branche.“



René Novak, Prokurist und Head of Sales der New Mediacheck GmbH:

„Die diesjährige Wahl beweist erneut die hohe Qualität und Vielfalt der österreichischen Thermenlandschaft. Mit 39 teilnehmenden Thermen und einer beeindruckenden Anzahl von 363.964 abgegebenen Stimmen war der Wettbewerb um die Spitzenplätze besonders spannend. Ich gratuliere allen Gewinnern zu ihrem verdienten Erfolg und danke allen Teilnehmern für ihr großes Engagement. Die Thermencheck Community ist und bleibt eine starke Stütze für die Branche!“



Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und ein großes Dankeschön an die engagierte Community für eine gelungene Abstimmung!