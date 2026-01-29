FPÖ-Mühlberghuber: „Asylwerber sind weit besser untergebracht als misshandelte Frauen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Geflüchtete Frauen, die vor Gewalt Schutz suchen, werden offenbar in einem völlig verwahrlosten und menschenunwürdigen Gebäude untergebracht“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Frauensprecherin LAbg. Edith Mühlberghuber über zugespielte Bildaufnahmen aus einem SPÖ-geführten Frauenhaus erschüttert den Kopf.

„Es ist nicht nachvollziehbar, dass in Österreich Asylwerber in weit besser ausgestatteten Unterkünften untergebracht werden, als Frauen im Frauenhaus Mödling. Diese Frauen suchen Zuflucht vor Gewalttätern und finden durchlöcherte Zäune, fast schon aus dem Rahmen fallende Fenster, Lurch, Dreck und unfassbare Sanitärzustände vor“, so Mühlberghuber weiter.

„In jeder anderen Einrichtung würden solche Verhältnisse sofort Konsequenzen, bis hin zur Schließung, nach sich ziehen. Im SPÖ-geführten Frauenhaus wird aber einfach darüber hinweggesehen anstatt zu handeln“, so Mühlberghuber, die eine sofortige Aufklärung, Prüfung und Transparenz sowie konkrete Maßnahmen fordert.