Austro Vin Tulln von 29. bis 31. Jänner 2026

Tulln an der Donau (OTS) -

18.000 m² Wein- und Obstbaukompetenz

Die größte Fachmesse für Wein- und Obstbau wurde von LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf in Vertretung von LH-Frau Mag. Johanna Mikl-Leitner eröffnet und findet bereits zum vierten Mal statt. Auf 18.000 m² präsentieren 240 Fachaussteller aus 14 Nationen mit 450 Marken Wein- und Obstbaukompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Damit ist die Austro Vin Tulln Österreichs größte Spezialmesse in der Landwirtschaft. Weltweit führende Unternehmen und Fachhändler präsentieren von der Pflanzung bis zur Ausschank ihre Produktinnovationen vor Ort und bieten beste Beratung aus erster Hand.

Verleihung des Austro Vin Awards

Diese Auszeichnung wurde bereits zum vierten Mal von der Messe Tulln im Zuge der Austro Vin verliehen. Vor den Vorhang kommen innovative Produkte bzw. Firmen, die in der Branche nachhaltig Akzente setzen. Eine mehrköpfige Fachjury hat in den Kategorien Weinbau, Kellereitechnik, Vermarktung, Obstbau und Nachhaltig Austria die Sieger gekürt. Entscheidend waren die Kriterien Innovationsgrad, Relevanz und Marktreife.

Folgende Gewinner erhielten den Austro Vin Award:

Gewinner Kategorie „Weinbau“:

- Hofstaetter Technologies



Gewinner Kategorie „Kellereitechnik“:

- Richard Wagner Kellereibedarf



Gewinner Kategorie „Vermarktung“:

- Sengl-Pridt



Gewinner Kategorie „Obstbau“:

- Greenhive



Gewinner Kategorie „Nachhaltig Austria“:

- Weingut MARIEL aus Wulkaprodersdorf

- Weingut und Buschenschenke PRESCHITZ aus Neusiedl am See

- Weingut STIFT KLOSTERNEUBURG aus Klosterneuburg

Die Austro Vin Tulln ist noch bis Samstag, 31. Jänner von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr für Fachbesucher geöffnet. Weitere Informationen rund um das Fachprogramm und zum Tasting Corner erhält man unter www.austro-vin.at.

Eintrittspreise:

Tageskassa: EUR 16,-

Kinder: (6-15Jahre): EUR 4,-

Online Ticket: EUR 15,-

Kinder: (6-15 Jahre): EUR 3.-

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