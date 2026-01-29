ORF weist Kritik von FP-Hafenecker bzw. Bericht der „Kronen Zeitung“ zurück

Wien (OTS) -

Der ORF weist die in einer heutigen OTS geäußerte Kritik von FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker an der am 30. Jänner auf dem Programm stehenden „ZIB Spezial“ zur „Rede des Bundeskanzlers zur Lage in Österreich“ entschieden zurück. Der ORF hat in der Vergangenheit im Anlassfall immer wieder wichtige politische Stellungnahmen live ins Programm gerückt. Dabei sei auch an jene Sondersendung am 12. Februar 2025 im ORF-2-Hauptabend erinnert, in der FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ausführlich und live zum Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP Stellung nehmen konnte.

Weiters weist der ORF den in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ erhobenen Vorwurf, Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn würde aus seiner Präsenz als Gesundheitsexperte in ORF-Sendungen einen „unerlaubten Vorteil“ ziehen, als völlig haltlos zurück. Es besteht keine Unvereinbarkeit mit seiner Funktion als Stiftungsrat, wie unterstellt wird. Alle gesetzlichen und redaktionellen Vorgaben werden selbstverständlich eingehalten.

Dr. Siegfried Meryn ist Professor für Innere Medizin, der dem ORF und seinem Publikum seit Jahrzehnten in unterschiedlichsten Sendungsformaten als Experte und Ratgeber für Gesundheitsfragen zur Verfügung steht. Gesundheit entwickelt sich für die Gesellschaft und damit aus programmlicher Sicht auch für den ORF zu einem immer wichtiger werden Thema. Die Zusammenarbeit zwischen dem ORF und Dr. Meryn hat lange vor seiner Funktion als ORF-Publikums- bzw. -Stiftungsrat begonnen. Die Präsentation von Mitgliedern des Stiftungsrats ist in der Geschäftsordnung des Stiftungsrats ausdrücklich geregelt: Sie erfolgt nach denselben objektiven journalistischen Kriterien, wie sie für alle anderen Personen gelten (insbesondere Nachrichtenwert, künstlerische, wissenschaftliche und gestalterische Kriterien, Programmvielfalt).

Dem Gesetz ist kein Verbot zu entnehmen, dass Mitglieder des Stiftungsrats in Sendungen des ORF auftreten. Themensetzung und redaktionelle Hoheit liegen bei den Redaktionen bzw. den Sendungsverantwortlichen und mit Dr. Meryn wurde kein Arbeitsverhältnis abgeschlossen.

Dr. Meryn erhält als Mitglied des Stiftungsrats keine Honorare für seine diesbezüglichen Leistungen in den Sendungen des ORF. Auch nicht für seine Funktion als Vorsitzender des ORF-Gesundheitsbeirates.