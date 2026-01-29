Gurkerl: Online-Supermarkt launcht KI-Shoppingassistent MAIA und macht Lebensmitteleinkauf einfacher und stressfreier

Prag (OTS) -

Der tschechische Online-Supermarkt Rohlik, der hierzulande unter dem Markennamen Gurkerl bekannt ist, bringt mit “MAIA” einen neuen KI-gestützten Einkaufsassistent auf den Markt. Der Shopping-Assistent hilft Kund:innen bei der gesamten Einkaufsplanung – von der Suche nach den richtigen Produkten bis zur Behebung von Bestellproblemen – und das ganz einfach per Chat.

MAIA wurde entwickelt, um die Aspekte des Lebensmitteleinkaufs zu verbessern, die Kund:innen am meisten ausbremsen. Anstatt lange nach bestimmten Produkten zu suchen, zu filtern oder auf Hilfe zu warten, können Kund:innen ihre Wünsche und Bedürfnisse in eigenen Worten beschreiben und erhalten sofort ein Ergebnis.

„Der wöchentliche Lebensmitteleinkauf soll sich nicht wie eine Aufgabe anfühlen, auf die man sich vorbereiten muss. MAIA hilft unseren Kund:innen dabei, Dinge schneller zu erledigen: Sei es beim Navigieren durch unser breites Sortiment, beim Entdecken regionaler Produkte oder bei der Berücksichtigung individueller Ernährungsbedürfnisse. Sie unterstützt bei allen Fragen rund um den Einkaufsprozess: von der Zusammenstellung des Wocheneinkaufs und Rezeptideen über Produkt- und Mitgliedschaftsfragen bis hin zur Lösung kleinerer Probleme bei der Bestellung”, kommentiert Richard Harris, Geschäftsführer DACH.

Von der Idee direkt in den Warenkorb, ohne lange zu suchen

Eine der häufigsten Herausforderungen beim Einkaufen ist die Entscheidung, was man kaufen soll, insbesondere an stressigen Wochentagen. Mit MAIA müssen Kund:innen nicht mehr nach Rezepten oder Kategorien suchen – sie können einfach per Chat beschreiben, was sie benötigen. Anstatt lange zu suchen oder zu filtern, reicht nun ein Satz wie: „Ich brauche ein schnelles, gesundes Abendessen für vier Personen.“ MAIA schlägt dann passende Gerichte und Rezepte vor und legt alle Zutaten direkt in den Warenkorb.



Kund:innen können auch nach günstigeren Alternativen oder Inspiration fragen - MAIA vergleicht dann Produkte verschiedener Preisklassen und Marken und empfiehlt tatsächlich verfügbare Optionen. Allergiker:innen sowie Menschen mit bestimmten Ernährungsweisen oder -einschränkungen erhalten außerdem gezielte Empfehlungen, ohne selbst die Etiketten studieren zu müssen.

MAIA erleichtert regelmäßige Wiederholungskäufe

Kund:innen können ihre letzten Einkäufe in Sekundenschnelle wiederholen und bei Bedarf einzelne Produkte austauschen. Darüber hinaus können Kund:innen Fotos von Produkten oder sogar Supermarktbelegen hochladen, um gewohnte Produkte schnell zu finden und direkt bei Gurkerl zu bestellen.

Vom Supermarktbeleg zum Gurkerl-Warenkorb

Für Kund:innen, die den stationären Lebensmitteleinkauf gewohnt sind, oder Gurkerl zum ersten Mal nutzen macht MAIA den Umstieg auf den Online-Einkauf besonders einfach. Nutzer:innen können einfach ein Foto ihres Supermarktbelegs hochladen. MAIA erkennt anschließend die Produkte und schlägt automatisch dieselben Artikel, oder die besten verfügbaren Alternativen, bei Gurkerl vor. So können Kund:innen ihren gewohnten Warenkorb schnell, unkompliziert und sicher zusammenstellen.

Sofortige Hilfe, ohne auf den Kundensupport warten zu müssen

Anstatt den Kundensupport anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben, können Kund:innen mit MAIA viele häufige Probleme direkt im Chat lösen. So können beispielsweise beschädigte oder fehlende Produkte sofort gemeldet werden. In vielen Fällen erkennt die KI sofort die Bestellung, reicht Reklamationen ein und erstellt bei Bedarf automatisch Gutschriften. Wer persönlichen Support wünscht, wird nahtlos an den Kundenservice weitergeleitet.

Technologie, die Zeit spart

MAIA wurde gezielt entwickelt, um alltägliche Fragen rund um den Einkauf sofort zu beantworten. Gleichzeitig steht bei Bedarf jederzeit menschliche Unterstützung zur Verfügung. Der KI-Shopping-Assistent spiegelt das übergeordnete Ziel der Rohlik Group wider, das tägliche Einkaufen leichter, entspannter und menschlicher zu gestalten, auch wenn die Technologie im Hintergrund arbeitet.

MAIA ist sowohl in der Gurkerl-App als auch auf der Website direkt ins Online-Lebensmitteleinkaufserlebnis integriert und für Kund:innen in allen Märkten der Rohlik Group verfügbar. Weitere Verbesserungen sind für die kommenden Monate geplant.

„Für uns ist MAIA keine bloße technologische Funktion, sondern eine neue Art der Interaktion beim Lebensmitteleinkauf“, so Richard Harris, Geschäftsführer DACH. „Während die Kund:innen MAIA nutzen, lernt die KI ständig dazu – mit dem Ziel, jeden zukünftigen Einkauf einfacher zu gestalten als den letzten.“



Über Gurkerl

gurkerl.at ist Online-Supermarkt und Hofladen in einem. Mit einem Sortiment von über 15.500 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln, über Drogerieartikel bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen.

Die gurkerl.at Bot:innen liefern ab 3 Stunden nach Bestelleingang an die gewünschte Zustelladresse im Raum Wien und Umgebung.