Mit dem WIJUG-Kinderurlaub zum Sommerabenteuer: Stadt Wien ermöglicht geförderte Urlaube für Wiener Kinder aus armutsgefährdeten Familien

Wien (OTS) -

Auch im Sommer 2026 bietet der Verein Wiener Jugenderholung geförderte Urlaubsangebote für Wiener Kinder sowie begleitete Familienurlaube für Familien mit geringem Einkommen an.

Gefördert durch die Stadt Wien – Wiener Kinder- und Jugendhilfe wird Erholung für viele Familien dadurch leistbar. So erhalten Kinder die Chance auf Erholung, Gemeinschaft und unbeschwerte Ferientage unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern, denn gerade in budgetär angespannten Zeiten setzt die Stadt Wien bewusst einen Schwerpunkt auf Angebote für Kinder aus armutsgefährdeten Haushalten und investiert gezielt in Chancengerechtigkeit und soziale Teilhabe.

„Jedes Kind hat es verdient im Sommer Zeit zum Durchatmen, zum Spielen und für neue Erfahrungen zu haben. Mit den geförderten WIJUG-Kinderurlauben ermöglichen wir gut betreute Sommererlebnisse für Wiener Kinder, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

„Erholung in den Sommerferien soll kein Luxus sein: Jedes Wiener Kind soll Abenteuer, Erholung und neue Freundschaften erleben können - und zwar unabhängig vom Geldbörserl der Eltern. Der WIJUG-Kinderurlaub schafft genau diese Chance und zeigt, wie Wien Zusammenhalt lebt und soziale Teilhabe für alle jungen Wiener*innen möglich macht“, betont SPÖ-Kinder- und Familiensprecher und Gemeinderat Marcus Gremel.

Insgesamt stehen heuer 27 ausgewählte Unterkünfte für Kinder- und Familienurlaube zur Verfügung. Eines davon ist das Hotel Obertraun, das im oberösterreichischen Teil des Salzkammerguts liegt – direkt am Traunufer inmitten einer wunderschönen Berglandschaft. In der Nähe befindet sich der Hallstätter See mit seinem glasklaren Wasser.

Urlaub für Kinder und Familien

Das Angebot reicht von betreuten Kinderurlauben für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren bis hin zu gemeinsamen Familienurlauben. Je nach Angebot verbringen Kinder ihren Urlaub ohne Eltern in altersgerechter Betreuung oder erleben gemeinsam mit einem oder zwei Erwachsenen erholsame Tage in ausgewählten Unterkünften in ganz Österreich.

Ob in den Bergen, am Wasser oder in naturnaher Umgebung: Ein vielfältiges Freizeitprogramm mit Bewegung, Spiel, Kreativität und gemeinsamen Ausflügen sorgt für Abwechslung und unvergessliche Sommererlebnisse. So entstehen wertvolle Erfahrungen, neue Freundschaften und Zeit zum Durchatmen.

Buchungsstart

Der Buchungsstart für Kinder- und Familienurlaube ist am 09 Februar 2026 bei der jeweils für den Wohnbezirk zuständigen Regionalstelle – Soziale Arbeit mit Familien der Wiener Kinder- und Jugendhilfe.

Familien, die bereits an einem Familienurlaub teilgenommen haben, können ab 09. März 2026 buchen.

Weitere Informationen unter www.wijug.at oder +431 4000 8011