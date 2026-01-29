Party- und Fingerfood – selbst gemacht und nachhaltig

St. Pölten (OTS) -

Spannende Snacks für die Faschingsparty oder für die nächste Familienfeier zeigen die Schülerinnen und Schüler der HLW Horn in Niederösterreich für die Serie „Genial gekocht-nachhaltig versorgt“ in „Land und Leute“. Die Ideen sind einfach umzusetzen, schmecken köstlich und sehen dazu noch kreativ aus. Nachhaltigkeit ist in der Ausbildung ein zentrales Thema, deshalb werden für die Rezepte möglichst regionale und saisonale Zutaten verwendet. Beim gemeinsamen Kochen entstehen etwa Mini-Quiche-Lorraine, Spinatpalatschinken-Röllchen mit Räucherkarpfen und Mini-Burger. Bei der Nachspeise kommt der für das Waldviertel typische Mohn zum Einsatz und wird zu Mini-Mohn-Apfel-Cupcakes verarbeitet. Kleine Köstlichkeiten, die bei großen und kleinen Partygästen punkten.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 7. Februar:

Fischzucht zum Erleben

In Rettenegg in der Steiermark betreibt Familie Kroisleitner eine Schau-Fischzucht. Hier kann man den Fischzüchtern über die Schulter schauen und 10 verschiedene Fischarten entdecken – von der Goldforelle bis zur Aalrutte. Jährlich reifen hier rund 2 Millionen Eier heran.

Lebensqualität am Bauernhof

Bäuerinnen und Bauern sind beruflich stark belastet – körperlich und mental, das zeigt eine Studie. Landwirtschaftskammer und Maschinenring haben Programme entwickelt, um sie diesbezüglich zu unterstützen. Wie das in der Praxis aussehen kann, sehen wir bei einem Landwirt in Oberösterreich.

Kuscheliges Handwerk

Handgefertigte Steppdecken und Pölster mit reiner Schafwolle – das gibt es noch in Texing, in Niederösterreich. Von der Faser bis zum fertigen Produkt ist hier Handarbeit gefragt. Mit Wolle und Stoffen von heimischen Betrieben soll das Handwerk mit Naturmaterialien neu belebt werden.

Vom Profibergsteiger zum Hüttenwirt

Jakob Herrmann ist mehrfacher österreichischer Meister im Skibergsteigen. 2024 hat er seine aktive Profisportlerkarriere beendet und stellt sich jetzt einer ganz neuen Herausforderung: als Hüttenwirt im Skigebiet von Werfenweng im Salzburger Pongau.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer