AVISO: Wiener Rotes Kreuz eröffnet Henry-Laden im HUMA ELEVEN

Wien (OTS) -

Der neue Henry-Laden des Wiener Roten Kreuzes ist ein caritativer Second-Hand-Shop. Er eröffnet im Einkaufszentrum HUMA ELEVEN und bringt damit soziale Arbeit dorthin, wo viele Menschen täglich unterwegs sind. Das Angebot steht für leistbare Kleidung, Wiederverwendung und konkrete Unterstützung für Menschen, die sie brauchen. Gleichzeitig zeigt das Projekt, wie soziale Initiativen und Handelsstandorte sinnvoll zusammenwirken können. Alle Erlöse kommen den sozialen Projekten des Wiener Roten Kreuzes zugute.

Wir laden herzlich zur Eröffnung ein, bei der Vertreter*innen des Wiener Roten Kreuzes und des HUMA ELEVEN sprechen werden und für Interviews zur Verfügung stehen:

Sabine Dreschkay, MA

Center-Managerin HUMA ELEVEN

Georg Geczek, MBA

Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuzes

Mag.a Ulrike Karpfen

Projektleiterin des Henry-Ladens beim Wiener Roten Kreuz

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected] oder unter +4366478040670.

Eröffnung Henry-Laden Wiener Rotes Kreuz im HUMA ELEVEN

Datum: 10.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Shopping-Center HUMA ELEVEN (Henry-Laden im Erdgeschoß gegenüber INTERSPAR)

Landwehrstraße 6

1110 Wien

Österreich