Pride Biz Austria zeichnet erneut LGBTIQ+ „Pioneers“ der Arbeitswelt aus

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, dem 28. Jänner 2026, verlieh Pride Biz Austria, die österreichische Plattform für LGBTIQ+¹ in Wirtschafts- und Arbeitswelt, zum zweiten Mal die Auszeichnung „Pride Biz Pioneers“. Gastgeberin des Abends war erneut karriere.at, eröffnet wurde die Veranstaltung von Chief People Officer Andreja Oladeinde. Moderiert wurde der Abend von Astrid G. Weinwurm-Wilhelm, Vizepräsidentin von Pride Biz Austria, und Lukas Burian, Präsident von Pride Biz Austria.

Mit den Pride Biz Pioneers werden Menschen gewürdigt, die sich „on top“ zu ihrer beruflichen Rolle für LGBTIQ+ Sichtbarkeit, Gleichstellung und eine offene Unternehmenskultur einsetzen. Die Auszeichnung macht Engagement sichtbar, das häufig im Hintergrund passiert – getragen von persönlicher Haltung, Mut und Verantwortung.

Die Nominierungsphase startete im Herbst 2025. Dabei konnten sowohl Eigen- als auch Fremdnominierungen eingereicht werden – was als wichtiger Zugang erachtet wird, da viele Role Models ihr Engagement nicht selbst in den Vordergrund stellen möchten.

Die Auswahl der Preisträger:innen erfolgte durch eine ehrenamtlich tätige, interdisziplinär besetzte Jury aus Mitfrauen* der Queer Business Women* (QBW*) und Mitgliedern der Austrian Gay Professionals (AGPRO). Die Jury vereinte unter anderem Expertise aus Beratung, Human Resources, Psychologie sowie Diversity, Equity & Inclusion (DEI²).

Im Rahmen der diesjährigen Awards wurden sechs Personen in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet:

Anna Geiger , Innovation Lead bei iC consulenten – Leader LGBTIQ+ Role Model

, Innovation Lead bei iC consulenten – Anna Glawogger , Elektrotechnikerin bei ÖBB-Immobilienmanagement – Outstanding LGBTIQ+ Professional

, Elektrotechnikerin bei ÖBB-Immobilienmanagement – Karol Dziwiński , Transfer Pricing Manager bei Siemens Energy – Outstanding LGBTIQ+ Professional

, Transfer Pricing Manager bei Siemens Energy – Ivan Mangalino , IT Event & Social Media Coordinator bei EBCONT – Outstanding LGBTIQ+ Professional

, IT Event & Social Media Coordinator bei EBCONT – Annamaria De Franco-Bodner , Portfolio Head Regulatory Affairs bei Sandoz – LGBTIQ+ Ally

, Portfolio Head Regulatory Affairs bei Sandoz – Ken Goigner, Fellow bei Teach for Austria – LGBTIQ+ Visibility & Social Impact Award

„Gerade in Zeiten, in denen Diversität zunehmend infrage gestellt wird, braucht es Menschen, die Haltung zeigen - sichtbar oder auch im Hintergrund. Die Pride Biz Pioneers stehen stellvertretend für viele engagierte Personen, die unsere Arbeitswelt tagtäglich offener und sicherer machen“, betont Lukas Burian, Präsident von Pride Biz Austria.

Auch auf europäischer Ebene werden LGBTIQ+ Role Models sichtbar gemacht: Die ausgezeichneten Pride Biz Pioneers haben die Möglichkeit, sich im nächsten Schritt für die „EPBN³-WISE Role Models“ zu bewerben. Im Rahmen dieses europäischen Programms werden im Mai 2026 in Prag Vorbilder aus mehreren Ländern (darunter Italien, Frankreich, Deutschland, Tschechien und Österreich) ausgezeichnet. Ziel von EPBN-WISE ist es, Best Practices sichtbar zu machen und den internationalen Austausch zu LGBTIQ+ Inklusion in der Arbeitswelt weiter zu stärken.

¹ LGBTIQ+ steht für „Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer”, übersetzt also lesbische, schwule, bisexuelle, Transgender-, intergeschlechtliche und queere Menschen.

² DEI steht für „Diversity, Equity & Inclusion“, zu Deutsch: Diversität, Gleichstellung und Inklusion.

³ EPBN-WISE steht für „European Pride Business Network Workplace Inclusion for a Sustainable Europe”.