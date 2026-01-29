Neues Führungsduo bei Sindbad Social Business

Wien (OTS) -

Seit 1. Jänner 2026 bilden Nora Eberharter-Rhomberg und Bernd Hartweger das neue operative Führungsduo von Sindbad Social Business. Gemeinsam übernehmen sie als Co-CEOs die Verantwortung für das weitere Wirkungswachstum und die strategische Entwicklung des Sozialunternehmens, das aktuell an insgesamt elf Standorten in Österreich und Deutschland tätig ist.

Der bisherige CEO und Mit-Gründer Mathias Lovrek wechselt nach 9 sehr erfolgreichen Jahren in das neu geschaffene Gründerkollegium. Dieses wird künftig von den drei Sindbad-Gründern Mathias Lovrek, Andreas Ambros-Lechner und Joseph Kapp-herr gebildet und soll die langfristige Vision und konsistente Weiterentwicklung von Sindbad sicherstellen.

Nora Eberharter-Rhomberg: „Ich freue mich darauf, die Zukunft von Sindbad Social Business in der Co-Leitung weiter aktiv mitzugestalten und das Unternehmen in eine neue Phase zu führen. Unser Ziel bleibt es, die Wirkung unseres Mentoringprogramms kontinuierlich auszubauen und die Vision einer chancengerechteren Gesellschaft weiter voranzutreiben.“

Und Bernd Hartweger ergänzt: „Die kommenden Jahre werden für Sozialunternehmen aufgrund der Budgetsituation durchaus herausfordernd, umso mehr freut mich das Vertrauen der Gründer, die operative Verantwortung für Sindbad Social Business in unsere Hände zu legen. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unserem engagierten und hoch qualifizierten Team das Sindbad Schiff sicher und erfolgreich in sein zweites Jahrzehnt steuern werden.“

Nora Eberharter-Rhomberg ist seit 2022 Teil von Sindbad Social Business. Die Juristin bringt Erfahrung aus der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit sowie aus mehrjähriger Tätigkeit in einer auf Opferschutz spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei mit und war zunächst als Standortleiterin Wien tätig. Im März 2025 wurde sie in den Vorstand berufen.

Bernd Hartweger wurde bereits 2023 - nach einer erfolgreichen Managementkarriere im For-Profit-Bereich - in den operativen Vorstand von Sindbad Social Business berufen. Der WU-Absolvent leitet seither zudem als Geschäftsführer die Sindbad Chancenproduktions GmbH und bringt umfassende wirtschaftliche Expertise sowie unternehmerische Erfahrung in das Führungsteam ein.

Mit dem neuen Führungsduo stellt Sindbad Social Business die Weichen für die nächste Wachstumsphase und setzt weiterhin auf eine enge Verbindung von sozialer Wirkung, professionellem Management und nachhaltiger Organisationsentwicklung.

Sindbad: Mentoringprogramm als innovative Brücke zwischen Jugend und Arbeitswelt

Sindbad Social Business ist ein „Verified Social Business (VSE)“ und seit 2016 eine treibende Kraft für soziale Mobilität und berufliche Chancengerechtigkeit, die junge Menschen dazu ermutigt, miteinander in Verbindung zu treten und gemeinsam ihre Zukunft zu gestalten. Im Rahmen eines 1:1 Mentoringprogramms werden dabei Jugendliche aus schwierigen sozioökonomischen, die vor dem Übergang in eine weiterführende Schule oder Lehre stehen, von ehrenamtlichen Mentor:innen unterstützt. Das Sozialunternehmen ist in Österreich und Deutschland mit ca. 45 Mitarbeiter:innen an 11 Standorten tätig, und unterstützt jährlich rund 700 Jugendliche erfolgreich beim Bildungsübergang.

