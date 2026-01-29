Neuausrichtung der Gynäkologie und Geburtshilfe der Klinik Hietzing

Wien (OTS) -

Der Wiener Gesundheitsverbund entwickelt die gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung konsequent weiter: Um werdenden Familien ein noch stärker vernetztes Angebot zu bieten, werden die Geburten der Klinik Hietzing ab 2027 an jene Kliniken verlagert, die zusätzlich über eine Neonatologie verfügen. So werden alle Leistungen für Mutter und Kind gebündelt und es entsteht ein modernes, bestens abgestimmtes Umfeld für Schwangerschaft, Geburt und die ersten Lebenstage. Die Gynäkologie der Klinik Hietzing spezialisiert sich auf die Behandlung von Brustgesundheit, Krebs- und Hormonerkrankungen.

Genug Kapazitäten in den Kliniken

Die Geburten der Klinik Hietzing werden an jene Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes verlagert, an denen eine neonatologische Abteilung vorhanden ist. An den fünf Standorten Ottakring, Landstraße, Favoriten, Donaustadt und Floridsdorf stehen dafür ausreichend Kapazitäten und eingespielte Teams bereit. In der Praxis bedeutet es die Verlagerung von insgesamt 5 Geburten pro Tag.

Geburten in der Klinik Hietzing 2026 weiterhin möglich

Christoph Wohlmuth, Projektleiter und Vorstand der Gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung in der Klinik Ottakring, betont vorweg: "Noch bis Anfang 2027 können Geburten wie gewohnt in der Klinik Hietzing stattfinden. Die Geburtshilfe ist bis zum Transfer voll ausgestattet und bietet wie bisher umfassende Betreuung von Schwangerschaften und Entbindungen ab der vollendeten 36. Schwangerschaftswoche.“ Auch die Anmeldung zur Geburt erfolgt für die Klinik Hietzing bis 8 Monate vor der Verlagerung weiterhin über die Plattform geburtsinfo.wien.

Gebündelte Versorgung als Qualitätsfaktor

Bereits jetzt werden Neugeborene mit besonderem Behandlungsbedarf von der Klinik Hietzing in die Klinik Ottakring transferiert. Mit der Bündelung der Geburten und der Versorgung von Babys und Angehörigen entsteht ein noch enger verzahntes, medizinisch optimal abgestimmtes Angebot, das Familien von Beginn an bestmöglich unterstützt. Angela Zacharasiewicz, Vorständin der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde in der Klinik Ottakring, ergänzt: "Die unmittelbare Nähe von Geburtshilfe und Neonatologie ist ein zentraler Qualitätsfaktor. So können Neugeborene bei Bedarf unmittelbar fachgerecht versorgt werden, und Eltern profitieren von einer nahtlosen Betreuung.“

Spezialisierung in der Klinik Hietzing

Die Gynäkologie der Klinik Hietzing wird sich im Zuge der Neuausrichtung künftig noch stärker auf hochspezialisierte Bereiche konzentrieren. Wolfgang Huf, Ärztlicher Direktor der Klinik Hietzing, erklärt: "Die Gynäkologie der Klinik Hietzing richtet sich neu aus und fokussiert sich künftig auf Brustgesundheit, Krebs- und Hormonerkrankungen. Diese Spezialisierung ermöglicht eine noch tiefere Expertise und moderne Behandlungspfade, die sich präzise an den Bedürfnissen unserer Patientinnen orientieren. Für unsere Mitarbeiter*innen bedeutet dies klare Strukturen und professionelle Weiterentwicklung."

Sinkende Geburtenzahlen

Der Schritt erfolgt auch vor dem Hintergrund sinkender bzw. stagnierender Geburtenzahlen. Österreich verzeichnet seit fünf Jahren ein Geburtendefizit, und auch Wien bewegt sich auf stabilem Niveau: 19.185 Lebendgeborene im Jahr 2021, ein Rückgang bis 2023 und wieder ein leichter Anstieg auf 18.926 im Jahr 2024.*

*Geburtenbilanzen laut Statistik Austria:

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2022/05/20220215Geburten2021.pdf

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2023/05/20230601Demographie2022.pdf

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2024/02/20240220Geburtenbilanz2023.pdf

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/02/20250226Geburtenbilanz2024.pdf

(zuletzt abgerufen am 03.12.2025)