  • 29.01.2026, 11:27:32
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„ZIB Spezial“ mit Rede des Bundeskanzlers zur Lage in Österreich

Am 30. Jänner um 11.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Seit fast einem Jahr ist ÖVP-Chef Christian Stocker österreichischer Bundeskanzler. Die Regierungsbildung war holprig, die Kritik laut, Welt- und Wirtschaftslage mehr als schwierig. Die Herausforderungen in und für Österreich bleiben groß: Worauf muss sich das Land noch einstellen und werden Reformen umgesetzt? Antworten darauf sollte der Kanzler in seiner ersten Rede zur Lage der Nation geben, die eine „ZIB Spezial“ am Freitag, dem 30. Jänner 2026, um 11.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zeigt. Durch die Sendung führt Simone Stribl.

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