Österreichische Bankprüfer:innen: Endlich einheitliche Standards für die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichtserstattung

Wien (OTS) -

Mit dem im Jänner 2026 beschlossenen Nachhaltigkeitsberichtsgesetz – kurz NaBeG – wird auch für Banken ein wesentlicher Meilenstein für Qualität, Vergleichbarkeit und Rechtssicherheit erreicht. Für den Finanzstandort Österreich bedeutet dies einen klaren Zugewinn an Verlässlichkeit – sowohl für Institute als auch für Aufsicht, Investor:innen und Öffentlichkeit. Genau diese Verlässlichkeit stand bei der diesjährigen Verleihung der Zertifikate der Certified Bank Audit Manager – kurz CBAM – im Vordergrund und zeigt, dass die österreichischen Bankprüfer:innen fachlich wie organisatorisch bestmöglich auf die neuen Vorgaben vorbereitet sind.

„ Mit Initiativen wie der Industriestrategie setzen wir gezielt Impulse für Wachstum, Investitionen und Standortstärkung. Damit diese Maßnahmen Wirkung entfalten, braucht es ein stabiles und verlässliches Finanzsystem inklusive einer exzellenten Ausbildung und hohen Qualitätsstandards – besonders im sensiblen Bereich der Bankenprüfung “, zeigt sich Bundesminister Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer bei der Verleihung erfreut: „ Die Absolventinnen und Absolventen der Certified Bank Audit Manager Ausbildung stehen für Fachkompetenz, Integrität und Zukunftsorientierung. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz des Finanzstandorts Österreich. “

Was das NaBeG für Banken konkret bedeutet

„ Einheitliche Ausbildungsstandards schaffen Klarheit, erhöhen die Prüfungsqualität und stärken das Vertrauen in die Nachhaltigkeitsberichterstattung insgesamt. Auch wenn noch weitere Maßnahmen zur Umsetzung der europäischen Initiative zur Simplifizierung von Unternehmensberichterstattung in 2026 anstehen, verlassen wir damit endlich den gesetzesfreien Raum. So haben wir eine gesicherte Grundlage für die Nachhaltigkeitsberichterstattung und -prüfung. Dies hilft nicht nur Risiken zu managen, sondern auch Chancen zu erkennen und zu nutzen “, betont Mag. Gerhard Margetich, Präsident des Verbandes der dezentralen Bankprüfungsverbände Österreichs und Vorstand des Sparkassen-Prüfungsverbandes sowie Mitinitiator der CBAM-Ausbildung, den Stellenwert des neuen Gesetzes und einer standardisierten Vorgehensweise bei der Nachhaltigkeitsberichtsprüfung im Finanzsektor.

Mit dem NaBeG werden klare Rahmenbedingungen für die Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen geschaffen, die in der CBAM-Ausbildung bereits Berücksichtigung finden. Banken profitieren von nachvollziehbaren, konsistenten Prüfprozessen, die ESG-Daten systematisch in die Gesamtbeurteilung integrieren. Damit wird Nachhaltigkeitsberichterstattung von einer isolierten Pflicht zu einem integralen Bestandteil der Finanzberichterstattung.

Effizienz und Tiefe in der Prüfung

Alles aus einer Hand – das ist ein zentraler Vorteil bei einer gemeinsamen Prüfung von Jahresabschluss und Nachhaltigkeitsbericht durch Bankenprüfer:innen: keine Systembrüche, keine komplizierten Übergaben, sondern eine konsistente Gesamtbeurteilung. Durch langfristige Prüfungsmandate können zusätzlich spezialisierte Prüfsysteme für die Verarbeitung großer Datenmengen eingesetzt werden. Das ermöglicht effizientere und zugleich tiefgehende Prüfungen – ein klarer Mehrwert gegenüber einmaligen Prüfungsbeauftragungen.

ESG und Risikomanagement im Fokus der Ausbildung

Der Verband der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs hat sich bereits 2023 mit den Anforderungen an Prüfungsstandards für Bankprüfer:innen auseinandergesetzt und die CBAM-Ausbildung ins Leben gerufen. Neben der Nachhaltigkeitsberichterstattung und ESG-Themen ist auch das Risikomanagement ein zentraler Bestandteil. „ Die aktuelle wirtschaftliche Lage zeigt deutlich: Risikoeinschätzung und Maßnahmen zur Gegensteuerung sind wichtiger denn je “, so Margetich. „ Die CBAM-Ausbildung trägt dazu bei, auch bei sich rasch verändernden Rahmenbedingungen alle relevanten Parameter korrekt einzuordnen und die Gesamtsituation realistisch zu bewerten. “ Letztlich gehe es dabei um nichts weniger als die Zukunftsfähigkeit des Finanzstandorts Österreich.

Seit dem Start haben bereits 49 Absolvent:innen die CBAM-Ausbildung abgeschlossen, davon 14 im aktuellen Lehrgang. Aufgrund des wachsenden Bedarfs rechnet der Verband bis 2030 mit rund 100 weiteren Absolvent:innen. Die Ausbildungsinitiative ist im gesamten DACH-Raum einzigartig.

Qualitätssicherung durch Rezertifizierung

Für alle CBAM-Absolvent:innen gilt eine Rezertifizierung nach drei Jahren. Damit ist sichergestellt, dass Bankenprüfer:innen stets am aktuellen Stand der Entwicklungen bleiben. Die CBAM-Verleihung 2026 ist damit ein sichtbares Zeichen eines langfristigen Qualitäts- und Professionalisierungsprozesses, der die österreichische Bankprüfung nachhaltig stärkt.

Foto, Abdruck honorarfrei, ©dietersteinbach.com: Certified Bank Audit Manager (CBAM) – die vom Verband der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs initiierte Ausbildung hebt den Qualitätsmaßstab für Bankenprüfungen an. Die Verleihung der Zertifikate an die Absolvent:innen erfolgte am 28.1.2026 durch Bundesminister Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer im Wirtschaftsministerium.

Über den Verband der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs

In Österreich arbeiten mehr als 500 Kreditinstitute an rund 3.400 Filialstandorten. Der größte Anteil entfällt auf die drei dezentralen Bankensektoren: Raiffeisen, Sparkassen und Volksbanken. Deren sektorale Prüfungsverbände haben im Dezember 2021 den Verband der dezentralen Bankprüferverbände Österreichs gegründet. Mitglieder sind damit der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV), der Österreichische Raiffeisenverband (ÖRV), die regionalen Raiffeisen-Prüfungsverbände sowie der Sparkassen-Prüfungsverband (S-PV). Schwerpunkte der Arbeit des Verbands liegen in der Aus- und Weiterbildung von Bankprüfer:innen und der Interessenvertretung im Prüfungs- und Rechnungswesen. Mit dem „zertifizierten Bankprüfungsmanager“ wird eine neue Benchmark gesetzt und das Vertrauen in die Abschlussprüfer:innen der dezentralen Sektoren weiter ausgebaut. Mehr Information unter: https://www.bankprueferverband.at/

Über die Zertifizierungsstelle PremiumCert: PremiumCert ist der professionelle B2B-Partner im Zertifizierungs- und Ausbildungsbereich. Als objektive und neutrale Zertifizierungsstelle vergibt sie hochwertige Personenzertifizierungen, orientiert sich streng an ISO 17024-Vorschriften und garantiert unabhängige Überprüfung von Kompetenzen.