- 29.01.2026, 10:23:42
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SPAR erhält grünes Licht für die Übernahme von 23 Unimarkt-Standorten
Positive Entscheidung der Bundeswettbewerbsbehörde erfolgt
Wir freuen uns sehr, dass wir die neuen Kaufleute sowie neue SPAR-Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich bei SPAR begrüßen können. Damit sichern wir die Nahversorgung in vielen Gemeinden Österreichs. Kundinnen und Kunden profitieren zukünftig von noch mehr Regionalität, Vielfalt, verlässlicher Qualität und leistbaren Preisen.
Nach intensiver Prüfung haben die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und der Bundeskartellanwalt als zweite Amtspartei entschieden, dass insgesamt 23 Unimarkt-Standorte, davon 11 in der Steiermark, 5 in Oberösterreich, 4 in Niederösterreich, 2 in Salzburg sowie einer im Burgenland zukünftig unter der Marke SPAR geführt werden dürfen. Die konkrete Übernahme der Standorte erfolgt in den nächsten Wochen und soll bis Ende März komplett abgeschlossen sein. Über den Kaufpreis wurde mit Unimarkt Stillschweigen vereinbart.
SPAR hat die beabsichtigte Übernahme von 23 Unimarkt-Standorten am 17. Dezember bei der BWB angemeldet. Die BWB und der Bundeskartellanwalt haben die Wettbewerbslage sechs Wochen lang intensiv geprüft. Dabei wurden auch die Auswirkungen auf Konsument:innen sowie Lieferant:innen berücksichtigt. Für die angemeldeten 23 Standorte haben die BWB und der Bundeskartellanwalt nun grünes Licht gegeben, sofern in gewissen Fällen Auflagen erfüllt werden, im Wesentlichen, dass 17 der Standorte durch selbstständige SPAR-Kaufleute geführt werden. SPAR beabsichtigt dabei, Großteils bisherige Kaufleute von Unimarkt als zukünftige SPAR-Kaufleute zu übernehmen und sichert dadurch deren wirtschaftlichen Fortbestand.
SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch:
„Wir freuen uns sehr, dass wir die neuen Kaufleute sowie neue SPAR-Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich bei SPAR begrüßen können. Damit sichern wir die Nahversorgung in vielen Gemeinden Österreichs. Kundinnen und Kunden profitieren zukünftig von noch mehr Regionalität, Vielfalt, verlässlicher Qualität und leistbaren Preisen.“
Intensive Verhandlungen zur Sicherung der Nahversorgung
Sowohl die finalen Verhandlungen mit Unimarkt als auch die Abstimmungen mit der BWB wurden von SPAR-Vorstand Marcus Wild verantwortet und erfolgreich geführt.
SPAR-Vorstand Mag. Marcus Wild:
„Die nun vorliegende positive Entscheidung ist das Ergebnis eines intensiven Prüfverfahrens und konstruktiver sowie verantwortungsvoller Gespräche, bei denen das Beste für die Standorte, ihre Regionen und die lokale Nahversorgung im Mittelpunkt stand. Wir sind wirklich stolz, dass es uns gelungen ist, einige der besten Unimarkt-Standorte samt den selbstständigen Kaufleuten zur SPAR holen zu können, die sich übrigens sehr freuen, mit SPAR einen verlässlichen Großhandelspartner gefunden zu haben.“
Von den 23 Unimarkt-Standorten, die zu SPAR wechseln, werden 18 von selbstständigen SPAR-Kaufleuten geführt. Damit wird die Nahversorgung in vielen Ortschaften gesichert und die Konsument:innen erhalten weiterhin ein regionales sowie internationales Sortiment, ergänzt um die beliebten SPAR-Marken.
In den nächsten Tagen erfolgt nun das Closing mit Unimarkt, sodass die Übernahme mit Mitte Februar abgeschlossen ist. Die Umstellung der Märkte von Unimarkt auf SPAR findet in den nächsten Wochen statt. Spätestens Ende März steht Kundinnen und Kunden in allen 23 neuen Märkten das gesamte SPAR-Sortiment zur Verfügung.
Die 23 Unimarkt-Standorte, die zukünftig unter der Marke SPAR geführt werden sind (in alphabetischer Reihenfolge):
Adnet 400, 5421 Adnet
Altaussee 160, 8992 Altaussee
Ischlerstraße 317, 8990 Bad Aussee
Hauptplatz 22–25, 8330 Feldbach/Thaller
Dr.-Renner-Straße 1, 4210 Gallneukirchen
Waltendorfer Hauptstraße 121, 8042 Graz
Hauptstraße 69, 4232 Hagenberg
Heiligeneich, Raiffeisenplatz 7, 3452 Atzenbrugg
Untere Gewerbezeile 1, 4202 Hellmonsödt
Gewerbepark Süd 1, 3052 Innermanzing
Kellau 195, 5431 Kuchl
Ludersdorf 193, 8200 Ludersdorf-Wilfersdorf
Hauptstraße 570, 3034 Maria Anzbach
Grimburgstraße 2, 3124 Oberwölbling
Thermenweg 312, 8272 Sebersdorf
Oberwarterstraße 339, 7535 St. Michael im Burgenland
Steyr/Christkindl, Aschacherstraße 25, 4400 Steyr
Thalstraße 301, 8051 Thal
Stubalpenstraße 10, 8741 Weißkirchen
Gleinkerseestraße 32, 4580 Windischgarsten
Stadtplatz 6, 8680 Mürzzuschlag
Lendplatz 395, 8970 Schladming
Bräuhof 42, 8993 Grundlsee
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Unternehmenssprecherin und Leiterin
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