SPAR erhält grünes Licht für die Übernahme von 23 Unimarkt-Standorten

Salzburg (OTS) -

Nach intensiver Prüfung haben die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und der Bundeskartellanwalt als zweite Amtspartei entschieden, dass insgesamt 23 Unimarkt-Standorte, davon 11 in der Steiermark, 5 in Oberösterreich, 4 in Niederösterreich, 2 in Salzburg sowie einer im Burgenland zukünftig unter der Marke SPAR geführt werden dürfen. Die konkrete Übernahme der Standorte erfolgt in den nächsten Wochen und soll bis Ende März komplett abgeschlossen sein. Über den Kaufpreis wurde mit Unimarkt Stillschweigen vereinbart.

SPAR hat die beabsichtigte Übernahme von 23 Unimarkt-Standorten am 17. Dezember bei der BWB angemeldet. Die BWB und der Bundeskartellanwalt haben die Wettbewerbslage sechs Wochen lang intensiv geprüft. Dabei wurden auch die Auswirkungen auf Konsument:innen sowie Lieferant:innen berücksichtigt. Für die angemeldeten 23 Standorte haben die BWB und der Bundeskartellanwalt nun grünes Licht gegeben, sofern in gewissen Fällen Auflagen erfüllt werden, im Wesentlichen, dass 17 der Standorte durch selbstständige SPAR-Kaufleute geführt werden. SPAR beabsichtigt dabei, Großteils bisherige Kaufleute von Unimarkt als zukünftige SPAR-Kaufleute zu übernehmen und sichert dadurch deren wirtschaftlichen Fortbestand.

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch: „Wir freuen uns sehr, dass wir die neuen Kaufleute sowie neue SPAR-Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich bei SPAR begrüßen können. Damit sichern wir die Nahversorgung in vielen Gemeinden Österreichs. Kundinnen und Kunden profitieren zukünftig von noch mehr Regionalität, Vielfalt, verlässlicher Qualität und leistbaren Preisen.“

Intensive Verhandlungen zur Sicherung der Nahversorgung

Sowohl die finalen Verhandlungen mit Unimarkt als auch die Abstimmungen mit der BWB wurden von SPAR-Vorstand Marcus Wild verantwortet und erfolgreich geführt.

SPAR-Vorstand Mag. Marcus Wild: „Die nun vorliegende positive Entscheidung ist das Ergebnis eines intensiven Prüfverfahrens und konstruktiver sowie verantwortungsvoller Gespräche, bei denen das Beste für die Standorte, ihre Regionen und die lokale Nahversorgung im Mittelpunkt stand. Wir sind wirklich stolz, dass es uns gelungen ist, einige der besten Unimarkt-Standorte samt den selbstständigen Kaufleuten zur SPAR holen zu können, die sich übrigens sehr freuen, mit SPAR einen verlässlichen Großhandelspartner gefunden zu haben.“

Von den 23 Unimarkt-Standorten, die zu SPAR wechseln, werden 18 von selbstständigen SPAR-Kaufleuten geführt. Damit wird die Nahversorgung in vielen Ortschaften gesichert und die Konsument:innen erhalten weiterhin ein regionales sowie internationales Sortiment, ergänzt um die beliebten SPAR-Marken.

In den nächsten Tagen erfolgt nun das Closing mit Unimarkt, sodass die Übernahme mit Mitte Februar abgeschlossen ist. Die Umstellung der Märkte von Unimarkt auf SPAR findet in den nächsten Wochen statt. Spätestens Ende März steht Kundinnen und Kunden in allen 23 neuen Märkten das gesamte SPAR-Sortiment zur Verfügung.

Die 23 Unimarkt-Standorte, die zukünftig unter der Marke SPAR geführt werden sind (in alphabetischer Reihenfolge):