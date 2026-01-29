Erfolg für STEYR ARMS in den USA: Großauftrag bei Weltpremiere des neuen Steyr-Präzisionsgewehrs

STEYR (OTS) -

Mit einem Großauftrag für Präzisionsgewehre hat STEYR ARMS einen großen Erfolg auf dem US-Markt erzielt. Bei der Fachmesse „SHOT Show Las Vegas“ hat STEYR ARMS Weltpremiere für neues Präzisionsgewehrsystem Steyr SSG M1A2 gefeiert. Zugleich hat der US-Marktführer für Präzisionsgewehrsysteme und Ausrüstung für das Schießen auf große Entfernungen, Mile High Shooting Accessories (MHSA), einen Exklusivvertrag für den US-Vertrieb des neuen Steyr SSG M1A2 abgeschlossen. Im ersten Jahr erwartet STEYR ARMS USA dadurch ein zusätzliches Umsatzvolumen von zwei Millionen US-Dollar. Die Auslieferung des brandneuen SSG M1A2 beginnt noch im Jahr 2026.

Die Strategie von STEYR ARMS, den zivilen Markt in den USA stärker zu bearbeiten, zeigt erste große Erfolge. Das Team um den neuen Chef von STEYR ARMS USA, Wayne Weber, hat bei der Fachmesse „SHOT Show Las Vegas“ einen Großauftrag abschließen können. STEYR ARMS hat mit Mile High Shooting Accessories (MHSA) einen Exklusivvertrag über das neue Präzisionsgewehrsystem Steyr SSG M1A2 für die USA abgeschlossen. MHSA mit Sitz in Colorado ist US- Marktführer für Präzisionsgewehrsysteme und Ausrüstung für das Schießen auf große Entfernungen.

Das Steyr SSG M1A2 hat dieser Tage bei der „SHOT Show Las Vegas“ Weltpremiere gefeiert. Es basiert auf der legendären SSG-Plattform, die seit langem für ihre außergewöhnliche Genauigkeit und Präzision bekannt ist. Die von den österreichischen Technikern in Kleinraming entwickelte M1A2-Variante bietet verbesserte Ergonomie, modernisierte Funktionen und Verfeinerungen, die auf die Anforderungen professioneller und wettkampforientierter Präzisionsschützen zugeschnitten sind. Gleichzeitig wurden Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des ursprünglichen Designs beibehalten.

US-Markführer ist neuer Partner von STEYR ARMS

MHSA gilt seit Jahrzehnten als einer der renommiertesten Anbieter von Hochleistungsausrüstung für Langstrecken-, Extrem-Langstrecken- (ELR), Präzisionsgewehr- und Wettkampfschießen. Das Unternehmen verdankt seinen guten Ruf kompromisslosen Qualitätsstandards, fundiertem technischem Know-how und einem Kundenstamm, zu dem zivile Elite-Wettkämpfer, professionelle Endverbraucher und institutionelle Kunden zählen. „Dies ist eine großartige Zusammenarbeit zwischen zwei Branchenikonen“, erklärt Wayne Weber, CEO von STEYR ARMS USA. „Die SSG-Plattform ist legendär und die SSG M1A2 hebt deren Fähigkeiten auf ein neues Niveau. Die Partnerschaft mit Mile High Shooting Accessories erhöht das Potenzial auf dem US-Markt erheblich.“

Milan Slapak, Geschäftsführer von STEYR ARMS, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit Mile High Shooting Accessories. MHSA setzt Qualitätsstandards für hochpräzises Sportschießen und gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Diese Partnerschaft passt perfekt zu dem, wofür STEYR ARMS steht.“

Neben seinen weltweiten Aktivitäten im Verteidigungs- und Behördengeschäft intensiviert STEYR ARMS im Rahmen seiner Expansion die Aktivitäten im Zivilbereich mit Präzisionswaffen für Jäger und Sportschützen. Zur Einordnung: der weltweite Markt für Militär und Sicherheitsbehörden beträgt für das Produktsegment, in dem STEYR ARMS tätig ist, rund 2,9 Milliarden US-Dollar jährlich, der zivile Bereich hingegen 5,7 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen rund fünf Milliarden alleine auf die USA. Daher entwickelt STEYR ARMS nunmehr auch besonders auf die Bedürfnisse von US-Sportschützen zugeschnittene Produkte. Die neuen Pistolenlinien ATD und ATC für den Schießsport wurden im September 2025 europäischen Kunden vorgestellt und im Rahmen der SHOT Show in Las Vegas auch auf dem US-Markt eingeführt.

STEYR ARMS ist Teil des „Defence SICAV a.s.“-Investmentfonds, der sich auf die Verteidigungsindustrie und strategische Technologien konzentriert. Im Rahmen seiner „Go West“-Strategie baut das Unternehmen seine Präsenz auf dem US-Markt mit seiner Produktionsstätte in Alabama aus. Die Kernbereiche von STEYR ARMS sind Military & Law Enforcement sowie Sport- und Jagdwaffen.

Über STEYR ARMS

STEYR ARMS, ein 1864 gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist einer der führenden Waffenhersteller Europas. Das Unternehmen hat eine starke Position im Bereich Jagdgewehre und Waffen für Polizei und Militär. Zu den erfolgreichsten Produkten gehört das legendäre Steyr AUG, das zur Bewaffnung von mehr als zwei Dutzend Armeen gehört. Aufgrund seiner Kompaktheit wird das Steyr AUG von vielen Spezialeinheiten der Polizei eingesetzt. Das Unternehmen hat außerdem eine starke Position bei Präzisionsgewehren, Pistolen und Zubehör für Profis (Militär, Polizei, Spezialeinheiten) und Zivilisten (Jagd, Sport). Die STEYR ARMS GmbH ist alleinige Eigentümerin der STEYR ARMS Inc. mit Sitz in Bessemer, Alabama, USA. Weitere Informationen unter www.steyr-arms.com