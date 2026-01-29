Comeback 2026 weiter verschoben: Stabilität unter erschwerten Bedingungen, aber kein neuer Aufschwung am Immobilienmarkt erwartet

Wien (OTS) -

Der österreichische Immobilien-Investmentmarkt hat die Phase der starken Preiskorrekturen hinter sich gelassen – doch von einer Rückkehr zu den Boomjahren kann noch keine Rede sein. Stattdessen richtet sich der Markt 2026 auf einen neuen Normalzustand ein: Investor:innen agieren vorsichtig, Finanzierungen bleiben anspruchsvoll, und Investitionsentscheidungen werden zunehmend selektiv getroffen. Das sind die Ergebnisse des EY Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2026, für das über 110 Vertreterinnen und Vertreter aus den verschiedensten Segmenten der Immobilienbranche in Österreich befragt wurden.

Besonders deutlich zeigt sich die getrübte Stimmung in der Bewertung des Standorts Österreich. Nur noch fünf Prozent der Befragten stufen Österreich 2026 als „sehr attraktiven“ Immobilienstandort ein, 54 Prozent als „attraktiv“. Gleichzeitig bewerten bereits 41 Prozent den Standort als „weniger attraktiv“ – ein markanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr – da lag dieser Wert bei 13 Prozent.

Auch beim Investmentvolumen dominieren Zurückhaltung und Realismus. Die Mehrheit der Befragten (60 %) rechnet 2026 mit einem gleichbleibenden Investitionsniveau, 29 Prozent erwarten einen Rückgang. Lediglich zwölf Prozent gehen von einem steigenden Investmentvolumen aus. Damit hat sich das Stimmungsbild gegenüber dem Vorjahr deutlich eingetrübt: 2025 rechneten noch 37 Prozent mit einem Anstieg.

Stephan Größ, Leiter des Immobiliensektors bei EY Österreich, dazu: „Der Markt ist nicht mehr in der Abwärtsbewegung, aber auch weit von einem Aufschwung entfernt. 2026 wird kein Comeback-Jahr, sondern ein Jahr der Konsolidierung, in dem Investoren und Entwickler sehr genau hinschauen, wo sie ihr Kapital einsetzen.“

Die vollständigen Studienergebnisse stehen hier zur Verfügung.