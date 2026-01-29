  • 29.01.2026, 09:46:32
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APA-Comm erweitert Geschäftsleitung

Christoph Bauer, Chief Operating Officer APA-Comm, und Luzia Strohmayer-Nacif, Chief Commercial Officer APA-Comm, verstärken Geschäftsleitung des PR-Dienstleisters

Der Kommunikationsdienstleister APA-Comm startet mit einer erweiterten Geschäftsleitung in das Jahr 2026: Neben dem APA-Comm Geschäftsführer Klemens Ganner ergänzen ab sofort Christoph Bauer, Chief Operating Officer APA-Comm (COO), und Luzia Strohmayer-Nacif als Chief Commercial Officer APA-Comm (CCO) die Unternehmensleitung.
Wien (OTS) - 

Der Kommunikationsdienstleister APA-Comm startet mit einer erweiterten Geschäftsleitung in das Jahr 2026: Neben dem APA-Comm Geschäftsführer Klemens Ganner ergänzen ab sofort Christoph Bauer, Chief Operating Officer APA-Comm (COO), und Luzia Strohmayer-Nacif als Chief Commercial Officer APA-Comm (CCO) die Unternehmensleitung. Ziel des Trios ist es, das Portfolio an modernsten, KI-gestützten PR-Services für OTS-Verbreitung, Medienbeobachtung und Erfolgsmessung, Produktion und Recherche noch besser miteinander zu verschränken und die Marktpräsenz national zu stärken sowie international auszubauen.

Komplettanbieter professioneller PR-Services

Nach der Fusion der beiden erfolgreichen APA-Tochterunternehmen, APA-DeFacto Datenbank- und Contentmanagement GmbH und APA-OTS Originaltext-Service GmbH, durchlief APA-Comm im vergangenen Jahr einen intensiven Transformationsprozess. „Die organisatorische Neuaufstellung mit einer erweiterten Geschäftsleitung ermöglicht es uns, wichtige Synergien für den Kommunikationsmarkt zu heben sowie neue Wachstums- und Innovationsfelder zu erschließen“, so Klemens Ganner. „Durch eine enge Verzahnung unserer Verbreitungs-, Bild- und Medienbeobachtungsservices sowie einer funktionalen Arbeitsweise lassen sich die Anforderungen der Kund:innen entlang des Portfolios präziser abbilden und bedienen sowie die Marktposition von APA-Comm als Komplettanbieter professioneller PR-Services weiter ausbauen.“

Bauer und Strohmayer-Nacif verstärken APA-Comm-Geschäftsleitung

Verstärkt wird APA-Comm-Geschäftsführer Klemens Ganner in diesem Vorhaben durch Christoph Bauer, der als Chief Operating Officer für die Organisation und Steuerung der betrieblichen Abläufe und die bereichsübergreifende Koordination innerhalb der APA-Comm verantwortlich ist. Bauer ist seit 2007 im Unternehmen, zu seinen bisherigen beruflichen Stationen gehören etwa die Leitung des Produktmanagements sowie die Weiterentwicklung und Steuerung des PR-Desk, der Plattform für sämtliche Kommunikationslösungen von APA-Comm. Seit 2024 war Bauer bereits mit der operativen Leitung der Geschäftsagenden im Bereich Media Intelligence betraut.

Chief Commercial Officer Luzia Strohmayer-Nacif komplettiert die APA-Comm-Geschäftsleitung. Für die bisherige Leiterin des APA Visual Desk liegt der Fokus auf der Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Vertriebsstrategien im In- und Ausland sowie auf dem Media-Relations-Management. Darüber hinaus hat sie die strategische Führung der Bildagentur APA-Images inne und wird das internationale Networking mit Nachrichtenagenturen und Partnern vorantreiben. Strohmayer-Nacif ist seit 2005 in verschiedenen Rollen im Unternehmen tätig und positionierte zuletzt die Bildagentur der APA verstärkt an der Schnittstelle zu KI-Technologie und Software im Fotobereich, etwa mit der Entwicklung des modernen Bildmanagement-Systems APA-PIX. Sie ist Vorstandsmitglied im BVPA (Bundesverband professioneller Bildanbieter) sowie des internationalen Dachverbands CEPIC.

Über APA-Comm

APA-Comm ist das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur. Es richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Podcast), Medien- und Bilddatenbank, Journalist:innen-Daten, Rechercheservices, Verbreitung von OTS-Aussendungen, Content-Platzierung, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung. Die zentrale Plattform von APA-Comm für Kommunikationsspezialist:innen ist der PR-Desk. APA-Campus, das Weiterbildungsangebot der APA – Austria Presse Agentur, vermittelt zudem PR-Verantwortlichen sowie Medien fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation in Theorie und Praxis.

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Petra Haller, Unternehmenssprecherin, Leiterin Marketing &
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Telefon: +43 (0)1 360 60-5710
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