DS Smith gewinnt elf WorldStar Awards

Wien (OTS) -

DS Smith, ein Unternehmen von International Paper und weltweit führender Anbieter nachhaltiger, faserbasierter Verpackungslösungen, wurde bei den WorldStar Global Packaging Awards 2026 mit insgesamt elf internationalen Auszeichnungen geehrt. Der von der World Packaging Organisation (WPO) ausgerichtete Wettbewerb ist einer der renommiertesten der globalen Verpackungsbranche.

Prämierte Verpackungslösungen aus Österreich und Europa

Die jährlich vergebenen WorldStar Awards würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und funktionales Verpackungsdesign. Die Gewinner wurden am 9. Jänner 2026 bekannt gegeben.

Zu den prämierten Verpackungslösungen von DS Smith zählen Konzepte aus mehreren europäischen Ländern, darunter Österreich. Bewertet wurden insbesondere funktionales Design, der Einsatz nachhaltiger Materialien sowie effiziente Lösungen entlang der gesamten Lieferkette.

Aus österreichischer Perspektive erzielte DS Smith den Hauptpreis in der Kategorie „Household“. Ausgezeichnet wurde eine neu entwickelte Wellpappen-Verpackung für zwei Varianten des MACH-Wasserfilters des Kunden BWT. Der Wasserfilter verbindet modernes Design mit ausgereifter Technologie und Nachhaltigkeit. Die gestanzte Verpackungslösung vereint wiederum Kreislauffähigkeit, Funktionalität und Produktschutz. Durch die anhängende Einlage im Dreiecksdesign liegt der Wasserfilter nicht direkt auf dem Boden auf und ist somit vor Beschädigungen durch Stöße geschützt.

Kreislauffähiges Verpackungsdesign als Erfolgsfaktor

Zu den weiteren ausgezeichneten Verpackungen von DS Smith zählen Lösungen aus Finnland, Dänemark, Schweden, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Spanien. Sie decken ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen ab, wie E-Commerce, Point of Sale, Transport, Elektronik und industrielle Anwendungen. Zudem zeichnen sie sich durch den konsequenten Fokus auf kreislauffähiges Verpackungsdesign, hohe funktionale Leistungsfähigkeit sowie die Optimierung von Lieferketten aus – zentrale Elemente der strategischen Ausrichtung von DS Smith. Denn das Unternehmen verfolgt eine klar definierte Nachhaltigkeitsstrategie und engagiert sich unter dem Leitmotiv „Verpackungen für eine sich wandelnde Welt neu definieren“ branchenweit für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.

„Wir sind sehr stolz auf diese WorldStar-Auszeichnungen, die die Kreativität und das Engagement unserer Design- und Innovationsteams in Europa widerspiegeln. Sie zeigen eindrucksvoll, wie durch enge Zusammenarbeit und nachhaltiges Denken kreislauffähige Verpackungslösungen entstehen, die einen messbaren Mehrwert für unsere Kunden und deren Lieferketten schaffen“, unterstreicht Dieter Glawischnig, Geschäftsführer von DS Smith Packaging Austria.

Die offizielle Preisverleihung der WorldStar Global Packaging Awards 2026 findet am 8. Mai 2026 im Rahmen der Interpack Messe in Düsseldorf statt.