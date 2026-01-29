Österreichweites Baukulturfestival ARCHITEKTURTAGE startet in die 13. Runde

Wien (OTS) -

3 Tage / 9 Bundesländer / 10 Architekturhäuser

Die ARCHITEKTURTAGE, Österreichs größte Publikumsveranstaltung für Baukultur und Ingenieurtechnik, starten 2026 in die 13. Runde.



Von 28. - 30. Mai 2026 laden die zehn Architekturhäuser wieder alle Interessierten ein, die Vielfalt des baukulturellen Gestaltens in allen Bundesländern zu entdecken. Bei der kommenden Ausgabe holen die ARCHITEKTURTAGE mit dem Thema Was uns verbindet – Infrastrukturen des Alltags vielfältige Infrastrukturbauten und -anlagen wie Kraftwerke, Tunnel-, Brücken-, Recycling- oder Abwasseranlagen von Vorarlberg bis ins Burgenland vor den Vorhang und laden alle Altersgruppen ein, im Rahmen spannender Vermittlungsformate in deren Geschichte, Gegenwart und Zukunft einzutauchen. Die ARCHITEKTURTAGE öffnen Türen, führen zu speziellen Orten und bieten seltene Einblicke.



Thema der 13. Ausgabe der ARCHITEKTURTAGE sind die vielen sichtbaren und unsichtbaren Infrastrukturbauten, und -anlagen in Österreich. Wo finden wir gute, aber auch schlechte Beispiele für Infrastrukturentwicklungen? Die ARCHITEKTURTAGE präsentieren Best-Practice-Beispiele ebenso wie kontroverse Projekte und machen deutlich, wie dringlich das Thema ist: rund 70 % der Anlagen, die wir 2050 benötigen, existieren heute noch nicht.



Unterschiedlichste Formate wie Bauvisiten, Ausstellungen, Bustouren oder Diskussionen vermitteln einer breiten Öffentlichkeit die vielen Aspekte von Architektur- und Ingenieursleistungen.

Im Rahmen des Sonderformats OPENSTUDIO26 öffnen wieder zahlreiche Architekt:innen und Zivilingenieur:innen österreichweit ihre Büros für exklusive Einblicke. Der OPENCALL26 lädt Interessierte ein, Fotos und Visionen zum Thema ‚Infrastrukturen' einzureichen.

Veranstalter & Programm

Veranstaltet wird das Festival biennal von der Bundeskammer und den Länderkammern der Ziviltechniker:innen sowie der Architekturstiftung Österreich.

Die Programmkuratierung erfolgt über die zehn Architekturhäuser Österreichs:

afo architekturforum oberösterreich, Architektur Raumburgenland, Architektur Haus Kärnten, Architekturzentrum Wien, aut. architektur und tirol, HDA - Haus der Architektur, Initiative Architektur Salzburg, ÖGFA - Österreichische Gesellschaft für Architektur, ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich, vai Vorarlberger Architektur Institut



Das detaillierte Programm des Festivals ist ab Mitte Februar 2026 unter

www.architekturtage.at abrufbar.



ARCHITEKTURTAGE 28.-30. Mai 2026

3 Tage // 9 Bundesländer // 10 Architekturhäuser

Festival für Baukultur und Ingenieurwesen

www.architekturtage.at

Baukulturfestival ARCHITEKTURTAGE österreichweit

Von 28. - 30. Mai 2026 laden die zehn Architekturhäuser wieder alle Interessierten ein, die Vielfalt des baukulturellen Gestaltens in allen Bundesländern zu entdecken. Thema: Infrastrukturen

Datum: 28.05.2026 - 30.05.2026

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Architekturhäuser österreichweit

URL: https://architekturtage.at/2026/