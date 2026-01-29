Fischkonsum für Fortgeschrittene: Warum "heimisch" nicht genug ist

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Berlin (ots)

Heimischer Fisch deckt nur 8 % des Konsums - Österreichs eigene Fischressourcen wären bereits heute (29.01) aufgebraucht

Top 3 der meistverkauften Speisefische im österreichischen Einzelhandel werden ausschließlich importiert

Verlässliche Standards wie das MSC-Siegel schaffen Orientierung für bewussten Fischkonsum

Fisch gilt als gesundes Lebensmittel: Er liefert hochwertiges Eiweiß, wertvolle Omega-3-Fettsäuren sowie wichtige Mineralstoffe. Die Nachfrage ist auch in Österreich ungebrochen: Rund 8 Kilogramm Fisch und Meeresfrüchte pro Kopf und Jahr werden hierzulande konsumiert - insgesamt etwa 73.000 Tonnen im Jahr 2024 [1]. Doch Überfischung, zerstörerische Fangmethoden und Umweltbelastungen setzen den Meeren weltweit massiv zu.

Heimischer Fisch: Ende Jänner bereits aufgebraucht

"Esst heimischen Fisch" gilt als gängige Empfehlung für nachhaltigen Konsum und ist durchaus sinnvoll - greift aber zu kurz. Denn erstens ist auch "heimisch" nicht automatisch ökologisch nachhaltig. Und zweitens reicht die verfügbare Menge an heimischem Fisch bei Weitem nicht aus, um den Bedarf in Österreich zu decken. Die heimische Binnenfischerei und Aquakultur lieferten 2024 lediglich 5.670 Tonnen für den Konsum. Das entspricht nur rund 8 Prozent der insgesamt verzehrten Fischmenge [2]. Rein rechnerisch wären Österreichs eigene Fischressourcen damit bereits am 29. Jänner aufgebraucht.

Lachs, Thunfisch & Garnelen: Fisch mit weiter Anreise

Tatsache ist: Bevor Fisch in Österreich auf den Tellern landet, hat er meist eine lange Reise hinter sich, so auch die Top 3 der beliebtesten Speisefische [3] im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel - Lachs, Thunfisch sowie Meeresfrüchte wie Garnelen. Sie stammen fast ausschließlich aus internationalen Fanggebieten und Aquakulturen. Die globalen Lieferketten sind komplex - und Nachhaltigkeitsaspekte für Konsumentinnen und Konsumenten oft schwer nachvollziehbar. Zwar schreibt die EU-Verordnung für Fischereierzeugnisse bestimmte Produktinformationen vor, doch diese reichen nicht aus, um die ökologische Nachhaltigkeit eines Produktes fundiert zu bewerten.

Orientierung im Supermarkt braucht verlässliche Standards

Genau hier setzt der Marine Stewardship Council (MSC) mit seinem blauen Siegel an: Er bietet verlässliche, unabhängige und extern geprüfte Informationen über die Umweltauswirkungen von Fischereiaktivitäten. Die Zertifizierung der gesamten Lieferkette stellt zudem sicher, dass MSC-gekennzeichneter Fisch nachweislich aus zertifiziertem, umweltverträglichem Fang stammt.

Österreich Vorreiter - global bleibt Nachholbedarf

Österreich gehört erfreulicherweise zu den Vorreitern, wenn es um Fischprodukte aus MSC-zertifizierter und damit ökologisch nachhaltiger Fischerei geht. Verbraucherinnen und Verbraucher können hierzulande aus über 350 Produkten mit MSC-zertifiziertem Fisch wählen. Der MSC-Anteil am Verkaufsvolumen von Fischprodukten (Tiefkühlung, Kühlung, Konserve) im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel liegt aktuell bei rund 45 Prozent [4].

"Umweltverträglicher Fischfang und bewusster Fischkonsum müssen künftig noch stärker in ihrer gesamten Komplexität diskutiert werden - sorgfältig, umfassend und korrekt. Denn global betrachtet ist die Lage ernüchternd: insgesamt stammen nur 16 Prozent der weltweiten Fangmenge aus MSC-zertifizierter Fischerei", sagt Gerlinde Geltinger, PR-Manager beim MSC DACH. Der MSC appelliert an Handel und Industrie, die Konsumentinnen und Konsumenten aktiv bei einer informierten Kaufentscheidung zu unterstützen. Gleichzeitig richtet sich ein klarer Appell an die VerbraucherInnen: Mit einer bewussten Wahl am Fischregal können sie Handel und Fischereien signalisieren, dass sie umweltverträgliche Produkte bevorzugen.

ENDE

Anmerkungen

[1] Statistik Austria 2025

[2] Statistik Austria 2025

[3] * NielsenIQ Global Snapshot ÖSTERREICH FISCH LEBENSMITTELHANDEL INCL. HOFER/LIDL 2025 (TIEFKÜHL, GEKÜHLT, IN DOSEN, TK Pizza)

[4] * NielsenIQ Global Snapshot ÖSTERREICH FISCH LEBENSMITTELHANDEL INCL. HOFER/LIDL 2025 (TIEFKÜHL, GEKÜHLT, IN DOSEN, TK Pizza) und MSCI Licensing Data, Stand 31. März 2025