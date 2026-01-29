TPA Steuerberatung erneut als „Leitbetrieb Austria“ zertifiziert

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 22. Jänner 2026 wurde im Rahmen des feierlichen Jahresstartevents der „Leitbetriebe Austria“ wurde TPA, einem der führenden österreichischen Steuerberatungsunternehmen , das offizielle Zertifikat überreicht.

Zahlreiche geladene Gäste folgten der Einladung der Leitbetriebe Austria zum Jahresstartevent. Diese fand diesmal am Flughafen Wien statt. TPA Partnerinnen Birgit Perkounig und Veronika Seitweger nahmen die Auszeichnung mit besonderer Freude entgegen. Das Beratungsunternehmen TPA zählt seit Jahren zum exklusiven Kreis der zertifizierten „Leitbetriebe Austria“.

Birgit Perkounig , ihres Zeichens Mitglied des TPA Management Teams zur Verleihung „ Unternehmerisch verantwortungsvolles Handeln ist für uns der Maßstab. Unsere Werte geben die Richtung vor – verlässlich, qualitätsorientiert und mit einem klaren Blick auf langfristige Wirkung. “ TPA Steuer- und Digitalisierungsexpertin Veronika Seitweger weiter „ Auf dieser Basis gestalten wir den digitalen Wandel aktiv. Vor allem Künstliche Intelligenz sehen wir als großes Potenzial für Unternehmen – deshalb setzen wir auf Innovationskraft und den Mut, neue Wege zu gehen. Umso mehr freut uns dieses Gütesiegel, weil es unseren Kurs und unsere Strategie bestätigt .“

Als Leitbetriebe werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation sowie zu ökologischer und sozialer Verantwortung bekennen. Alle zertifizierten Leitbetriebe müssen ein umfangreiches Qualifikationsverfahren durchlaufen, das alle zwei Jahre wiederholt wird.

Unter der gemeinsamen starken Marke tritt Leitbetriebe Austria mit den zertifizierten Vorzeigeunternehmen für eine Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich ein. Leitbetriebe streben nach nachhaltigem Unternehmenserfolg und bekennen sich klar zu ökologischer und sozialer Verantwortung sowie dem fairen und wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitern und allen Stakeholdern.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in sechzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Mödling, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.050 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com