Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest in Wien!

Wien (OTS) -

Die Moderation für den Eurovision Song Contest steht fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sind die Hosts des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt. Das Duo wird alle neun Shows vom 12. bis zum 16. Mai 2026 moderieren und mit „Good Evening Europe!“ ein Millionenpublikum aus der Wiener Stadthalle begrüßen. Schon heute, am Donnerstag, dem 29. Jänner 2026, sind sie bei einem Medienupdate am ORF-Mediencampus in Wien zu Gast.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Victoria Swarovski und Michael Ostrowski sind zwei motivierte, spannende und außergewöhnliche Persönlichkeiten, die uns durch die spektakulären Shows des Eurovision Song Contest führen werden. Unser Ziel ist es, ein internationales Publikum aus der ganzen Welt mit einem aufsehenerregenden TV-Erlebnis zu begeistern. Wir haben dafür ein Konzept erarbeitet und dann nach den passenden Hosts gesucht – und wir haben sie gefunden! Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat. Beide mit großer Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden.“

Victoria Swarovski – das Moderationsjuwel aus Tirol

Victoria Swarovski (geb. 16. August 1993 in Innsbruck, Österreich) ist TV-Moderatorin, Unternehmerin, Model, Designerin und Sängerin. Als Teil der weltbekannten Swarovski-Familie entschied sie sich früh bewusst für einen eigenständigen beruflichen Weg abseits des Familienunternehmens. Bereits mit 16 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag bei Sony Music und veröffentlichte mehrere Singles. Mit 18 zog sie nach Los Angeles, wo sie u. a. mit der Grammy-prämierten Songwriterin Diane Warren zusammenarbeitete. Den großen Durchbruch feierte sie 2016 mit dem Sieg der TV-Tanzshow „Let’s Dance“. Kurz darauf wurde sie die jüngste Jurorin in der Geschichte von „Das Supertalent“. Ab 2018 ist sie fester Bestandteil des Moderationsteams von „Let’s Dance“, einer der erfolgreichsten Shows im deutschsprachigen Raum. Zu ihren weiteren TV-Highlights zählen die Moderation der „100 Jahre Disney Show“ sowie des „GLAMOUR Women of the Year Award“ und der „Bambi“-Verleihung, eines der renommiertesten Entertainment-Preises Europas.

Neben ihrer Fernsehkarriere gründete Victoria 2020 ihre eigene Beauty-Marke ORIMEI. Als Model erschien sie am Cover zahlreicher nationaler und internationaler Magazine, darunter Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style und Forbes. Als gebürtige Tirolerin entwarf sie zudem mehrere Dirndl- und Modekollektionen sowie Accessoires. Victoria Swarovski gilt als neugierige, vielseitige Persönlichkeit, die neue Herausforderungen sucht. Anfang 2026 erfüllte sie sich mit der Teilnahme an der Dakar Rallye, der härtesten Rallye der Welt, einen lang gehegten Lebenstraum.

Victoria Swarovski: „Man kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe schon unfassbar viele coole Sachen machen dürfen, aber der Eurovision Song Contest ist mit Abstand das Spektakulärste. Ich bin schon sehr aufgeregt – wer kann schon von sich sagen, vor 170 Millionen Menschen moderiert zu haben. Als die Anfrage kam, musste ich im ersten Moment zweimal hinschauen. Aber mir war klar, dass ich sofort zusagen muss und mich dieser Herausforderung stellen will. Beim Eurovision Song Contest kommen Menschen zusammen und feiern das Leben und die Musik – und genau diese Positivität macht die Show so außergewöhnlich. Außerdem freue ich mich unfassbar, dass ich zusammen mit Michael Ostrowski moderieren darf.“

Michael Ostrowski – das preisgekrönte Multitalent mit Schmäh

Michael Ostrowski (geb. 3. Jänner 1973 in Leoben, Österreich) ist Schauspieler und Moderator und stammt aus der Steiermark. In erster Linie ist das Multitalent als Schauspieler bekannt und spielt dabei üblicherweise komödiantische Rollen. Bei einigen Filmen zeichnet Ostrowski auch für das Drehbuch verantwortlich („Nacktschnecken“, „Contact High“, „Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott“) oder hat Regie geführt („Hotel Rock’n’Roll“). Für den 2022 erschienenen Film „Der Onkel“ (aktuell auf ORF ON abrufbar) spielte Ostrowski nicht nur neben Anke Engelke und Simon Schwarz die Hauptrolle, sondern war auch für Drehbuch und Regie verantwortlich. Auch das im Rowohlt Verlag erschienene Buch „Der Onkel“, die Vorlage für den Film, stammt aus der Feder Ostrowskis. Darüber hinaus hat Ostrowski in zahlreichen Serien („Eberhoferkrimi“, „Ein Krimi in Passau“, „Vier Frauen und ein Todesfall“) mitgespielt.

Seinen Durchbruch feierte Ostrowski 2004 mit dem Film „Nacktschnecken“ über die etwas verunglückte Pornokarriere dreier Ex-Studenten, der zum zweiterfolgreichsten Film des Jahres wurde. Heute gehört er zu den meist engagierten österreichischen Schauspielern. Außerdem ist Ostrowski regelmäßig als Moderator tätig („Nestroy Theaterpreis“, „Amadeus Austrian Music Awards“). Für die Moderation von „100 Jahre Radio“ erhielt er den österreichischen Fernsehpreis Romy.

Michael Ostrowski: „Ich freue mich wahnsinnig, den Eurovision Song Contest moderieren zu dürfen. Victoria ist eine tolle Partnerin und ich bin überzeugt davon, dass wir das gemeinsam super schaukeln werden. Als ich die Zusage für die Moderation bekommen habe, kam ich gerade frisch aus einer Wurzelbehandlung und habe mir gedacht, das trifft sich jetzt doch ganz angenehm“, schmunzelt er. Und weiter: „Der Eurovision Song Contest ist immer ein Spaß, von den Kostümen, über die Acts bis hin zu den Liedern. Es gibt keine vergleichbare Veranstaltung auf der ganzen Welt, der Eurovision Song Contest steht für Toleranz, Miteinander und Gemeinsamkeit – Werte, die ich durchaus gerne vertrete!“