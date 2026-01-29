Teresa Schweiger ist neue Leiterin der Abteilung Gender & Diversity Management an der Hochschule Campus Wien

Wien (OTS) -

Die Hochschule Campus Wien hat die Position der Leiterin der Abteilung Gender & Diversity Management mit Mag.a Dr.in Teresa Schweiger, MA, neu besetzt. Neben ihrer Funktion als Leiterin des Gender & Diversity Managements wird Teresa Schweiger als Barrierefreiheitsbeauftragte künftig im Auftrag der Hochschulleitung auch einen besonderen Schwerpunkt auf die umfassende Stärkung der Barrierefreiheit an der Hochschule Campus Wien legen. Sie folgt FH-Prof.in Mag.a Ulrike Alker, MA nach, die in den Ruhestand tritt.

Engagement für Gleichstellung und Vielfalt

Teresa Schweiger verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Gender- und Diversitätsarbeit, über umfassende Projekt-, Teamleitungs-, Beratungs- sowie internationale Expertise. Sie war unter anderem am gendup – Zentrum für Gender Studies und Frauenförderung der Universität Salzburg tätig, arbeitete als politische Referentin für Frauen und Soziales, in leitenden Funktionen im NGO-Bereich sowie in einem Projekt für junge Erwachsene, die sich nicht in schulischer und beruflicher Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit befinden. Zudem ist sie in europäische Netzwerke eingebunden, war an ERASMUS+-Projekten beteiligt und Boardmitglied und Ko-Leiterin der Steuergruppe von MenEngage Europe und ist auch Mitbegründerin des österreichischen Netzwerks „stimmenstark“ zur Prävention von sexualisierter Gewalt.

Langjährige Erfahrung in Theorie und Praxis

Neben ihrer wissenschaftlichen und strategischen Tätigkeit verfügt Teresa Schweiger über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung als Trainerin im Bereich Gender (intersektional mit Diversität) mit Schwerpunkt auf kreative Methoden. Sie war als Referentin an Hochschulen und Schulen sowie in der Aus- und Weiterbildung tätig und veröffentlichte als Herausgeberin gemeinsam mit Tina Hascher das Buch „Geschlecht, Bildung und Kunst“ sowie zahlreiche Publikationen zur gendersensiblen Kinder- und Jugendarbeit.

Bewährtes weiterentwickeln und neue Impulse setzen

Teresa Schweiger knüpft an die wegweisende Arbeit ihrer Vorgängerin Ulrike Alker, an, die mit dem Aufbau der Abteilung Gender & Diversity Management sowie der nachhaltigen Verankerung von Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion in Lehre, Forschung und Hochschulkultur entscheidende Grundlagen geschaffen hat. Unter ihrer Leitung positionierte sich die Hochschule Campus Wien im Hochschulsektor als Vorreiterin im Diversity Management. Dies zeigte sich unter anderem durch die Zertifizierung als „familienfreundliche Hochschule“, zwei Auszeichnungen mit dem Diversitas Preis sowie durch die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt als erste Hochschule Österreichs. Auf dieser starken Basis wird Teresa Schweiger die erfolgreiche Arbeit konsequent fortführen und sie gezielt weiterentwickeln.

„Barrierefreiheit ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern ein wesentlicher Bestandteil der inklusiven und zukunftsorientierten Hochschulkultur an der Hochschule Campus Wien. Durch den kontinuierlichen Abbau physischer, digitaler und struktureller Barrieren werden gleiche Chancen für alle geschaffen. Auf dieser Basis arbeiten wir gemeinsam weiter daran, Vielfalt zu stärken und bestmögliche Rahmenbedingungen für alle zu bieten“, so Teresa Schweiger.

Dank an Ulrike Alker, einer Pionierin für Gender & Diversity im Hochschulsektor

„Gleichstellung, Diversität und Barrierefreiheit werden an der Hochschule Campus Wien schon seit vielen Jahren aus Überzeugung sehr großgeschrieben, auch weil wir wissen, dass diverse Organisationen erfolgreicher sind. Mit Teresa Schweiger gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Erfahrung, strategischem Weitblick und großer Leidenschaft für Gleichstellung, Diversität und Barrierefreiheit. Ihre umfassende fachliche Expertise und ihr starkes Engagement werden entscheidend dazu beitragen, die Hochschule Campus Wien als chancengerechte, inklusive und zukunftsorientierte Hochschule weiterzuentwickeln. Ich danke Ulrike Alker, der absoluten Pionierin für Gender & Diversity im Hochschulsektor, herzlich für ihren langjährigen Einsatz und wünsche Teresa Schweiger für ihre neue Aufgabe viel Erfolg, Gestaltungskraft und alles Gute“, sagt Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und Chief Financial Officer der Hochschule Campus Wien.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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