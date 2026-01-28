Für strengere Social-Media-Regulierungen: Vizekanzler Andreas Babler im „Breaking Media“-Interview auf JOYN

Wien (OTS) -

„Wir sehen auf der europäischen Ebene, dass wir beispielsweise den Digital Service Act haben, das ist ein Grundgerüst eigentlich, das die Basis geben könnte, aber er ist zu wenig stark. Es gibt keine Handhabe gegen die Probleme, die sie beschrieben haben, d.h. ich fordere [...] dass wir eine europäische Lösung brauchen und wenn nicht, dann muss man nationalstaatliche Maßnahmen überlegen. Wohlwissend, dass es sehr schwer ist – aber es ist demokratiepolitisch vor allem wichtig.“, sagt Vizekanzler & Medienminister Andreas Babler im neuen Medienkompetenz-Magazin „Breaking Media“ am gestrigen Dienstagabend auf PULS 4 & JOYN.



Im Gespräch mit Moderatorin Gundula Geiginger spricht Andreas Babler neben der medienrechtlichen Gleichstellung von Social Media-Plattformen und klassischen Medien zudem über das Social-Media-Verbot für Jugendliche: „Wir wollen Kinder nicht strafen, wir wollen sie schützen. Und gleichzeitig auch die Eltern sozusagen schützen und die Plattformen in die Verantwortung nehmen. [...] Und wir haben gesagt, wenn das zu lange dauert, dann müssen wir auch nachdenken über Altersbeschränkung im Social-Media-Bereich, weil wir wissen, was hier mit unseren Kindern passiert. Wie ungeschützt sie manchmal sind...“, so Andreas Babler.



Ausführliche „Breaking Media“-Interviews auf JOYN: Um den Themen des Formats noch mehr Raum zu geben, erweitert die kostenlose Streamingplattform JOYN das Angebot. Neben den einzelnen Ausgaben stehen ausgewählte Interviews in ihrer vollen Länge exklusiv im Stream bereit – darunter ab sofort das ausführliche Interview mit Andreas Babler: https://www.joyn.at/play/clip/breaking-media-medienminister-babler-im-interview



„Breaking Media“ liefert wöchentlich kritische Einordnungen aktueller Trends, hinterfragt nationale & internationale medienpolitische Entwicklungen und stärkt die Selbstbestimmung und Medienkompetenz der Zuseher:innen. Zu Gast in den kommenden Ausgaben sind Gäste wie Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), „profil“-Chefredakteurin Anna Thalhammer oder Österreichs wichtigster Medienmanager Gerhard Zeiler und viele mehr.



„Breaking Media“ dienstags um 22:20 Uhr auf PULS 4, samstags auf PULS 24 und im Stream auf JOYN. Ab 10. Februar läuft „Breaking Media“ wöchentlich direkt nach „Pro und Contra“