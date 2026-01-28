  • 28.01.2026, 14:44:33
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Spielwarenmesse kürt herausragende Neuheiten mit dem ToyAward

Innovationen in sechs Kategorien ausgezeichnet

Die strahlenden Sieger des ToyAward 2026 zusammen mit den Vorständen der Spielwarenmesse eG und der Jury. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/40482 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Nürnberg (OTS) - 

Ein innovatives Spielkonzept, höchste Qualität in puncto Verarbeitung und ein attraktives Marktpotenzial - alle diese Kriterien vereinen die sechs herausragenden Produktideen, die am zweiten Veranstaltungstag der Spielwarenmesse mit dem renommierten ToyAward ausgezeichnet wurden. Die Kategorie Baby & Infant hat Tonies mit My First Tonies für sich entschieden. Bei PreSchool setzte sich das Spiel Der Berg ruft von Auzou jeux/Hutter Trade durch, während Franckh-Kosmos mit Temple Twist das Rennen im Segment SchoolKids machte. Aufs Siegertreppchen bei Teenager & Adults schaffte esiDventure mit CluePuzzle - The Wonderbox of Alice. In der Kategorie Startup gewann Beaver Edu SAL mit seinem Beaver Edu Construction Kit. Außerdem wurde Arches von Waytoplay Toysim Bereich Sustainability ausgezeichnet.

Die Auswahl der diesjährigen Preisträger ist durch eine internationale Jury erfolgt - besetzt mit zwölf Expertinnen und Experten aus den Bereichen Handel, Industrie, Marktforschung, Spielzeugsicherheit und Nachhaltigkeit. Die Mitglieder bewerteten die eingereichten Neuheiten anhand der Kriterien Spielspaß, Sicherheit, Originalität, Erfolgspotenzial im Handel, Verständlichkeit des Produktkonzepts sowie Verarbeitung und Qualität. Insgesamt wurden von den Ausstellern 609 Innovationen für den diesjährigen ToyAward eingereicht. Der begehrte Branchenpreis gilt als anerkanntes Gütesiegel im Handel. Während der Messe sind alle Finalisten und Nominierten auf dem ToyAward Special in Halle 3A zu sehen. Alle Gewinner im Überblick:

Kategorie Baby & Infant (0-3 Jahre): My First Tonies, Tonies

Die weichen, leicht zu greifenden Figuren von My First Tonies eröffnen Kinder ab einem Jahr wunderbare Klangwelten. In kurzen Geschichten hüpfen die Kleinkinder mit einem Affen von Ast zu Ast oder streifen mit einem Tiger durch ein Urwald-Abendteuer. Auch die Bauerhof-Box mit Pferd, Schwein und Kuh begeistert kleine Zuhörer, die damit ganz spielerisch ihren Wortschatz erweitern. "Eine tolle Kombination aus altersgerechtem Storytelling und Sensorik", hebt die Expertenjury in ihrem Fazit hervor.

Kategorie PreSchool (3-6 Jahre): Der Berg ruft, Auzou jeux/Hutter Trade

Das kurzweilige Spiel Der Berg ruft bringt Kindern bis sechs Jahren die Trendsportart Klettern näher. In dem ungewöhnlichen vertikalen Spielaufbau treten zwei Teams gegeneinander an. Es gilt, mit der eigenen Seilschaft sicher und schnell die Steilwand zu erklimmen. Dabei müssen die Spieler die Seillänge für den nächsten Zug abschätzen und gleichzeitig die Sicherung ihrer Spieler im Blick behalten. Das schult Geschicklichkeit und Strategie. "Ein stimmiges Gesamtpaket mit gutem, abwechslungsreichem Spielmodus", lobt die Jury.

Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre): Temple Twist, Franckh-Kosmos

Clevere Teamarbeit verlangt das Gesellschaftsspiel Temple Twist. Gemeinsam müssen die Spieler die Schatzkammern eines Tempels finden. Bei jedem Spielzug kann sich jedoch der Tempel drehen und verändern und wird so zum undurchdringlichen 3D-Labyrinth. Aktionskarten bestimmen den Spielverlauf und gute Kommunikation führt zum Ziel. "Das unterhaltsame Spiel überzeugt mit einem innovativen Konzept sowie einer hohen Qualität", lautet das Urteil der Jurymitglieder.

Kategorie Teenager & Adults (ab 10 Jahren): CluePuzzle - The Wonderbox of Alice, iDventure

CluePuzzle - The Wonderbox of Alice kombiniert 3D-Puzzeln mit Escape-Game-Mechaniken. Aus über 180 Holzteilen entsteht eine funktionale Puzzlebox mit Schlössern und beweglichen Elementen. Hinweise und Logikaufgaben sind direkt in Aufbau sowie Mechanik integriert und lassen sich nur durch korrektes Kombinieren lösen. Die mehrstufige Spielweise fördert logisches Denken, Ausdauer und räumliches Vorstellungsvermögen. "Eine besonders gelungene Verbindung von Puzzle und Rätsel", so die Jurorinnen und Juroren.

Kategorie Startup: Beaver Edu Construction Kit, Beaver Edu SAL

Mit dem Beaver Edu Construction Kit werden Kinder zu kleinen Tüftlern. Dank der dünnen Echtholz-Stäbe und Steckgelenke kreieren sie entweder die 22 Designvorschläge oder eigene Konstruktionen. Mit dem patentierten Schneidewerkzeug können Kinder ihre Stäbe sicher und ohne Verletzungsgefahr zuschneiden. Die Jury würdigt in ihrem Resümee "die Kombination aus technischem Denken und Basteln sowie die Erweiterungsmöglichkeiten durch neue Stäbe und eigene Designs".

Kategorie Sustainability: Arches, Waytoplay Toys

Arches besticht durch seine einfachen, gebogenen Formen, mit denen Kinder Brücken, Hügel oder fantasievolle Figuren bauen können. Das innovative Klicksystem hält die Teile fest zusammen - ganz ohne Magnete oder zusätzliche Materialien - und lässt sich dennoch leicht wieder auseinandernehmen. "Hergestellt aus recyceltem Kunststoff in Europa verbindet Arches Nachhaltigkeit mit Spielspaß. Die clevere Geometrie und hochwertige Verarbeitung bieten viel Potenzial und stimulieren Kreativität", urteilen die Jurymitglieder.

Weitere Informationen zum Neuheitenpreis hält die Webseite www.toyaward.de bereit.

Bildmaterial steht Ihnen unter www.spielwarenmesse.de/media zur Verfügung.

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Director Communications
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