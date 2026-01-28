PV-Kongress 2026: Neue Handlungsspielräume für Photovoltaik und Stromspeicherung

Wien (OTS) -

Wien, 28. Januar 2026 – Mit dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) entstehen für die Photovoltaik- und Speicherbranche neue Möglichkeiten und Geschäftsmodelle. Welche Bedeutung das konkret für österreichische Unternehmen hat, steht im Mittelpunkt des PV-Kongresses 2026, zu dem der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) am 25. März nach Wien einlädt.

Durch das im Dezember beschlossene ElWG ergeben sich für PV- und Stromspeicherprojekte neue Vermarktungsmöglichkeiten, zusätzliche Modelle der gemeinschaftlichen Nutzung und mehr Transparenz bei Netzanschlüssen – mit direkten Auswirkungen auf Planung, Betrieb und wirtschaftliche Modelle. Außerdem erleichtern einheitlichere Abrechnungs- und Messkonzepte den kombinierten Einsatz von Photovoltaik und Stromspeichern. Der PV-Kongress ordnet diese Entwicklungen für die Praxis ein.

Anpacken statt abwarten

„ Das neue Gesetz bietet keinen Aufschwung frei Haus, aber die Chance, neu anzupacken “, sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. Entscheidend sei, dass sich Photovoltaik- und Stromspeicherbetriebe klar positionieren und rasch in die Umsetzung kommen. Der PV-Kongress bietet dafür fachliche Orientierung und den Austausch mit zentralen Akteur*innen aus Politik und Branche.

Vor diesem Hintergrund gibt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus Einblicke in die künftige Ausrichtung beim PV- und Stromspeicherausbau. Im Ländertalk diskutieren die Landesnetzbetreiber ihre Strategien zum künftigen Netzbetrieb und zur Umsetzung des neuen Gesetzes.

Sicherheit und Innovation im Stromsystem

Ein weiterer Schwerpunkt des Kongresses liegt auf dem Umgang mit Desinformation. Die Journalistin Ingrid Brodnig zeigt, wie Desinformation wirkt und wie man Fehleinschätzungen und nachweislich falschen Behauptungen fachlich begegnen kann. Wie stark solche Falschinformationen die politische Debatte und den medialen Diskurs verzerren können, zeigt sich auch an der Diskussion rund um die Systemsicherheit. Am Beispiel Spaniens wird veranschaulicht, welche Rolle Sicherheitsmechanismen im Stromsystem tatsächlich spielen. Darüber hinaus erwarten die Teilnehmer*innen Beiträge zum systemdienlichen Betrieb von Batterien, zu den neuen Aufgaben der Regulierungsbehörde E-Control sowie zu anstehenden energiepolitischen Vorhaben auf Bundesebene. Abgerundet wird das Programm durch den Start des Innovationsawards für bauwerkintegrierte Photovoltaik 2026.

Der PV-Kongress 2026 findet am 25. März im Austria Center Vienna statt. Er richtet sich an Unternehmen der PV- und Speicherbranche sowie an Politik, Netzbetreiber und weitere Stakeholder. Melden Sie sich bis zum 11. März 2026 an!

Alle Informationen sowie Anmeldung unter: www.pvaustria.at/pv-kongress

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