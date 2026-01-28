NEOS Innere Stadt freuen sich über Update für Citybusse

Wien (OTS) -

Seit 11 Jahren ist die Erweiterung der Citybuslinien ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit der NEOS in der Inneren Stadt. Nun kommt endlich Bewegung in die Sache und die Routen der Citybuslinien werden erweitert.

„Seit 2015 haben wir die Erweiterung der Citybusse im Bezirksprogramm und setzen uns vehement für dieses wichtige Thema ein. Dass unsere Arbeit nun endlich Früchte trägt und die Menschen in der Inneren Stadt schon bald vom verbesserten Mobilitätsangebot profitieren können, freut uns außerordentlich“, so Christoph Hilscher, Klubobmann der NEOS in der Inneren Stadt.

Dass die Citybusse ein wichtiges Thema im ersten Bezirk sind, zeigt die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit bei dem Thema. ÖVP, SPÖ und NEOS arbeiten seit Jahren an einem umfassenden Konzept zur Verbesserung der Streckenführung und der Betriebszeiten. Die nun geplante Streckenerweiterung ist unerlässlich, um die öffentliche Anbindung im ersten Bezirk zu optimieren und ist so eine wichtige Grundlage für die verkehrsberuhigte Innere Stadt.

„Mit den nun geplanten Änderungen lässt sich das Naherholungsgebiet Augarten ganz einfach per Citybus erreichen. Das wird sich positiv auf die Lebensqualität vieler Menschen aus der Inneren Stadt auswirken. Wir werden uns weiter für die öffentliche Mobiltät in der Inneren Stadt einsetzen. Eine Ausweitung der Betriebszeiten, insbesondere an Sonn- und Feiertagen, bleibt dabei ganz oben auf unserer Agenda“, so Hilscher.