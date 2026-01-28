  • 28.01.2026, 14:22:02
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„Musik Lokal“ im ORF Vorarlberg im Zeichen der Steirischen Harmonika

Freitag, 6. Februar 2026, 19.30 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn

Wien (OTS) - 

Bei „Musik Lokal“ am Freitag, dem 6. Februar 2026, dreht sich diesmal alles um die Steirische Harmonika. Studierende des ersten Jahrgangs des „Weiterbildungslehrgangs Steirische Harmonika“ an der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch präsentieren gemeinsam mit dem Lehrgangsdozenten-Duo Alexander Maurer und Katharina Baschinger ihr Können im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Martina Köberle vom ORF Vorarlberg führt durch den musikalischen Abend.

Der Eintritt ist frei, es sind alle herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected] oder 05572/301.

Die Veranstaltung ist am Montag, dem 23. Februar 2026, um 20.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg zu hören.

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