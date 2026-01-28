AVISO: Präsentation des Nationalen Krebsrahmenprogramms, Freitag, 30.1.2026, 9:00 Uhr

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK) und die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) laden zur Pressekonferenz zur Präsentation des Nationalen Krebsrahmenprogramms ein.

Das Programm bildet seit 2014 den strategischen Orientierungsrahmen für die Krebsbekämpfung in Österreich. Die aktuelle Überarbeitung schärft die Prioritäten für die kommenden Jahre – basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem breit angelegten Expert:innenprozess.

Das Nationale Krebsrahmenprogramm wurde vom Onkologiebeirat in Zusammenarbeit mit der Gesundheit Österreich GmbH erarbeitet. Mehr als 100 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Institutionen haben Ziele, Maßnahmen und Messgrößen entlang des gesamten Krebskontinuums definiert: von Prävention und Früherkennung über die onkologische Versorgung bis zum Leben mit und nach Krebs. Ein besonderer Fokus liegt auf evidenzbasierter Krebsfrüherkennung, darunter qualitätsgesicherte Screeningprogramme sowie auf einer koordinierten, patient:innenorientierten Versorgung.

Die Pressekonferenz findet am Freitag, 30. Jänner 2026, in der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) statt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Teilnehmer:innen der Pressekonferenz:

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Karin Eglau, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), Leitung der Abteilung Koordination Onkologie und Geschäftsbereichsleitung des Bundesinstituts für Qualität im Gesundheitswesen

Felix Keil, Vorstand der 3. Medizinischen Abteilung – Hämatologie & Onkologie am Hanusch-Krankenhaus Wien

Anita Kienesberger, Obfrau der Allianz onkologischer PatientInnenorganisationen, Vertreterin der Patient:innen in der Krebsversorgung

Zeit & Ort:

Freitag, 30.01.2026, 9:00 Uhr

Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)

Biberstraße 20, Erdgeschoß, Räume 1+2, 1010 Wien

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.