Februar-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

St. Pölten (OTS) -

Mit einer Auswahl preisverdächtiger oder auch bereits prämierter Filme wartet das Kino im Kesselhaus in Krems im Februar auf: „Die Stimme von Hind Rajab“ (am 12. und 18. Februar) sowie „Im Schatten des Orangenbaums“ (vom 19. bis 25. Februar) befinden sich in der Vorauswahl für den besten internationalen Film der „Oscars“, Chloé Zhaos „Hamnet“ mit Jessie Buckley als Hauptdarstellerin (vom 13. bis 22. Februar) wurde bereits bei den „Golden Globes“ ausgezeichnet.

Daneben umfasst der Spielplan auch weniger explizit im internationalen Rampenlicht stehende Produktionen wie Nicole Schergs „Wise Women – Fünf Hebammen, fünf Kulturen“ über Frauen, die Gebärende begleiten. Am 25. Februar ist dabei in Kooperation mit dem Studiengang Hebammen des IMC Krems - University of Applied Sciences im Anschluss an das Screening ein Gespräch angesetzt. Bereits zuvor lädt ein Valentinstags-Special am 14. Februar zu Stanley Donens Filmmusical „Funny Face“ mit Audrey Hepburn und Fred Astaire samt passendem Dinner. Am 27. Februar präsentieren Christoph & Lollo das Live-Konzert „Alles gut“.

Im Kino im Kesselhaus sind alle nicht in deutscher Sprache gedrehten Filme sowohl in Originalfassung (mit Untertiteln) als auch in der synchronisierten Fassung zu sehen. Fixtermin dafür ist der „Originalfassungs-Donnerstag“, aber auch an anderen Wochentagen sind Filme in Originalfassung mit Untertiteln angesetzt.

Das „Kinder.Kino“ bringt im Februar u. a. „Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde“ (am 1. und 8. Februar), „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“ (am 7. Februar), „Zoomania 2“ (am 15. Februar), „SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!“ (am 21. und 22. Februar) sowie „Der letzte Walsänger“ (am 28. Februar), die Reihe „Dokumente“ neben „Wise Women“ und „Die Stimme von Hind Rajab“ auch „Stoff – Ein Spitzengeschäft“ (vom 25. bis 27. Februar). Das „Film.Frühstück“ serviert „Song Sung Blue“ (am 1. und 8. Februar), „Hamnet“ (am 15. Februar) sowie „Extrawurst“ (am 22. Februar), das „Film.Kaffee“ „Song Sung Blue“ (am 6. Februar) sowie „Extrawurst“ (am 14. und als Strick-„Vorlage“ am 20. Februar).

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail [email protected] und www.kinoimkesselhaus.at.