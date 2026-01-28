Marchetti: „Volkspartei setzt nächsten Schritt im umfassenden Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger um“

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei setzt den nächsten Schritt im umfassenden Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger um. Die nach der Regierungsklausur Anfang Jänner angekündigte Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel wurde heute im Ministerrat beschlossen. Sie soll ab 1. Juli in Kraft treten und einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das von Bundeskanzler Stocker ausgegebene Ziel von einer Reduktion der Inflation auf 2 Prozent zu erreichen. Der vergünstigte Steuersatz von 4,9 Prozent wird für eine ausgewogene Palette an vornehmlich regional produzierten Lebensmitteln gelten, darunter Milch, Milcherzeugnisse, Eier, diverse Gemüse- und Obstsorten sowie eine breite Auswahl an Getreideprodukten. Diese Maßnahme ist ein wirksames Werkzeug im Kampf gegen die hohen Lebensmittelpreise und entlastet die Menschen bei jedem Einkauf direkt an der Supermarktkassa“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Die Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel ist nur eine von einer ganzen Reihe an Entlastungsmaßnahmen, die die Volkspartei in kürzester Zeit für die Menschen auf den Weg gebracht hat. Spürbare Entlastung werden unter anderem auch die Senkung der Elektrizitätsabgabe und Netzkostensteigerungen sowie leistungsfördernde Maßnahmen wie steuerliche Begünstigungen für Überstunden und Feiertagsarbeit bringen. Durch dieses umfassende Entlastungspaket kann sich ein arbeitender Haushalt bis zu 952 Euro im Jahr ersparen. Die Volkspartei mit Bundeskanzler Christian Stocker ist der Garant für das richtige Handeln für den Aufschwung und wird ihren Entlastungskurs für die Menschen mit Vernunft und Augenmaß weiter fortsetzen“, so Marchetti abschließend.