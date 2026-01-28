AK Schweitzer: Treibstoffpreise unter der Lupe: Preiskommission darf nicht wieder abbrechen

Wien (OTS) -

„ Dass die Treibstoffpreise jetzt von der Preiskommission geprüft werden, ist richtig – entscheidend ist, dass diese Untersuchung diesmal nicht wieder folgenlos bleibt “, betont Tobias Schweitzer, AK Bereichsleiter Wirtschaft.

Die AK unterstützt den politischen Schritt, die Entwicklung der Treibstoffpreise erneut durch die Preiskommission untersuchen zu lassen. Ziel der Sonderprüfung muss es sein, offen zu legen, warum sinkende Rohölpreise bislang nicht an die Endkund:innen weitergegeben wurden, und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen.

Entlastung der Konsument:innen dringend notwendig

„Es ist nicht akzeptabel, dass die Rohölpreise seit Monaten sinken, die Preise an den Tankstellen aber nicht mitziehen“, so Schweitzer. „Wenn Kosten sinken, müssen auch die Preise sinken – alles andere ist den Konsument:innen nicht erklärbar.“

Während die Rohölpreise im Jahr 2025 kontinuierlich zurückgingen, blieben die Treibstoffpreise an den Zapfsäulen weitgehend stabil. Gleichzeitig stieg laut Q4 Trading Update der OMV die Raffiniermarge innerhalb eines Jahres um rund 140 Prozent. Für die AK wirft diese Entwicklung erhebliche Fragen zur Preisbildung auf.

„Schon 2022 wurde eine Untersuchung gegen die Stimme der AK vorzeitig abgebrochen. Genau das darf sich jetzt nicht wiederholen“, betont Schweitzer. „Die Sonderprüfung muss klare Ergebnisse liefern – und Empfehlungen, die die Konsument:innen auch an der Zapfsäule spüren.“