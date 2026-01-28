Barbara Stöckl im Gespräch mit Alexandra Meissnitzer, Thomas Schäfer-Elmayer, Cesár Sampson und Tina Hötzendorfer

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 29. Jänner 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Alexandra Meissnitzer, Ex-Skirennfahrerin und Leiterin für Sonderprojekte im FIS-Präsidialbüro, Tanzschulbesitzer und Jubilar Thomas Schäfer-Elmayer, Musiker und Moderator Cesár Sampson sowie Malerin und Unternehmerin Tina Hötzendorfer zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ein neuer Abschnitt – mit Leidenschaft und Vision!“ schrieb Ex-Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer im September 2025 auf Social Media und verkündete ihren Rücktritt als ORF-Expertin. Seither ist die gebürtige Salzburgerin Leiterin für Sonderprojekte im FIS-Präsidialbüro und hat viel vor. Warum hat sie den ORF nach 16 Jahren verlassen und welche Zukunft sieht sie für den alpinen Skisport?

Als „Dancing Stars“-Juror votete er sich in die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher, als Tanzschulbesitzer bringt er ihnen Taktgefühl bei. Jetzt feiert Thomas Schäfer-Elmayer seinen 80. Geburtstag. Im Gespräch mit Barbara Stöckl blickt er auf seine Karriere vor der Tanzschule zurück, die ihn in ferne Länder brachte, und erzählt, ob er daran denkt, irgendwann in Pension zu gehen.

Der dritte Platz beim ESC 2018 in Lissabon brachte der Karriere von Sänger und Musiker Cesár Sampson neuen Aufschwung. Nun moderiert er den österreichischen Vorentscheid „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ und ist auch sonst nicht aus der Song-Contest-Community wegzudenken. Was lernt er von seinem kleinen Sohn und welche internationalen Pläne hat er für seine Musik?

Seit einem Snowboard-Unfall mit 21 Jahren ist Tina Hötzendorfer querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. In der Reha entdeckte sie das Malen für sich und machte aus dem Hobby einen Beruf. Heute führt die Tirolerin ihr Unternehmen „Rollin’Art“ mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was sie inspiriert und warum man auch als Mutmacherin Schwäche zeigen darf, erzählt sie bei „Stöckl“.