KURIER Austria Davis Cup Team will in Japan ersten Schritt nach Bologna machen

Wien (OTS) -

Das KURIER Austria Davis Cup Team geht ins neue Länderspieljahr. Nachdem man sich vergangene Saison sensationell für die Davis Cup Final 8 der acht besten Nationen der Welt qualifiziert hatte, will Österreichs Herrennationalmannschaft diesen großen Erfolg 2026 wiederholen. Den ersten Schritt in diese Richtung könnte die Auswahl von ÖTV-Sportdirektor und -Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer nächste Woche setzen: Da startet in Tokio die Begegnung der ersten Qualifikationsrunde gegen Gastgeber Japan. Gespielt wird am 6./7. Februar (live auf ORF SPORT+) auf Indoor-Hardcourt im Ariake Coliseum, das auch Schauplatz des ATP- und WTA-500-Turniers in Japans Hauptstadt ist.

Für die ÖTV-Herren geht der Trip ins Land der aufgehenden Sonne allerdings schon diese Woche los. Freitags erfolgt die Abreise für Melzer und den Betreuerstab vom Flughafen Wien-Schwechat über Istanbul nach Tokio, wo die Zusammenkunft mit Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler und Alexander Erler, die diesmal das rot-weiß-rote Team bilden, vorgesehen ist. „Nachdem wir die ganze Nacht hindurch fliegen, werden wir am Samstag mal Ruhe geben und schauen, dass wir den Jetlag bewältigen. Am Sonntagvormittag werden wir noch eine kleine Teamaktivität abhalten, nachmittags erstmals trainieren und uns dann auf die kommende Woche vorbereiten,“ gab Melzer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im KURIER-Medienhaus in Wien die Marschroute vor.

Die Vorfreude ist im heimischen Lager schon sehr groß: „Ich freue mich darauf, dass wir alle wieder zusammenkommen und eine Aufgabe vor der Brust haben, die zwar schwer, aber definitiv lösbar ist. Ich sehe es als eine 50:50-Partie“, sagte Melzer und zeigte sich überzeugt: „Wenn wir unsere Sache gut machen, können wir uns dort auf jeden Fall für die nächste Runde qualifizieren.“ Ungeachtet vom Aufgebot der Hausherren, die mit Kei Nishikori den klingendsten Namen in ihren Reihen wissen. Melzer rechnet jedoch weniger mit dem Ex-Weltranglistenvierten: „Er hat 2026 bisher bei allen Turnieren rausgezogen“, weiß der Niederösterreicher, der vielmehr davon ausgeht, dass Shintaro Mochizuki (ATP 112) und Yoshihito Nishioka (ATP 115) die Einzelmatches für Japan bestreiten werden.

Melzer will sich freilich nicht zu stark den Kopf über das mögliche gegnerische Aufgebot zerbrechen, sondern sich vielmehr auf die eigenen Tasks konzentrieren. „Wir können uns nur gut vorbereiten, uns an die Gegebenheiten gewöhnen – und dann liegt die Wahrheit auf dem Platz.“ Diesen erwartet der 44-Jährige – aus eigener Erfahrung mit dem ATP-Event in Tokio – „auf der zügigeren Seite“. Auf jeden Fall wird das ÖTV-Team auf Martin Ohneberg zählen können. Der ÖTV-Präsident wird einen Tag vor dem Spielbeginn in Tokio eintreffen, Österreichs Herren vor Ort unterstützen und gab sich im Vorfeld guter Dinge: „Unser Team hat im Vorjahr eindrucksvoll demonstriert, was in ihm steckt. Ich bin davon überzeugt, dass Jürgen die Spieler wieder optimal vorbereiten wird und wir gute Karten besitzen, um in Japan zu bestehen. Es wäre großartig, wenn wir uns heuer wieder fürs Finalturnier der besten Acht qualifizieren könnten. Wir werden alles daransetzen.“

Der KURIER, Raiffeisen Capital Management und iFLOW stärken den Rücken

Auf seinem erhofften Weg nach Bologna kann sich das KURIER Austria Davis Cup Team wieder der Unterstützung seiner Partner aus 2025 erfreuen. Zum einen mit dem KURIER: „Ich freue mich, unsere im vergangenen Jahr mit dem ÖTV begonnene Kooperation für das Japan Spiel-fortzusetzen. Als Medienpartner des ÖTV und Teamsponsor des KURIER Austria Davis Cup Teams wollen wir Sichtbarkeit in einem sportlich relevanten Umfeld gewinnen und die Position des KURIER als zentraler Vermittler über Sportthemen in Österreich stärken“, erklärte KURIER- und Mediaprint-Geschäftsführer Richard Grasl. „Tennis spielt seit dem Vorjahr in unserem Redaktionsplan eine größere Rolle als bisher. Es gibt Livestreams von Topspielen auf KURIER.at und KURIER TV, vertiefende Analysen, mehr Berichterstattung in Print und Online und vieles mehr. Wir freuen uns auf viele spannende Matches!“

Raiffeisen Capital Management ist ebenfalls wieder mit an Bord, wie CEO Hannes Cizek verriet: „Auch ins Land der aufgehenden Sonne begleiten wir den ÖTV und unsere Davis-Cup-Helden und drücken für die erste Qualifikationsrunde am 6. und 7. Februar in Japan fest die Daumen. Mit unserem Sponsoring wollen wir dem heimischen Sport den Rücken stärken und auf die Parallelen zwischen dem Spitzensport und unserem Unternehmen hinweisen: Teamarbeit, Ausdauer und kontinuierlichen Anspruch auf Spitzenleistungen.“ ÖTV-Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Schweda ließ es sich nicht nehmen, „unseren Teamsponsoren KURIER und Raiffeisen Capital Management sowie unserem offiziellen Ausstatter iFLOW für die großartige Unterstützung herzlich danke zu sagen. „Wir hoffen natürlich, dass wir in Japan gewinnen und unseren Tennisfans im September mit einem Heimspiel um die neuerliche Teilnahme am Finalturnier eine Freude bereiten können.“

ÖTV-Pressekontakt: Manuel Wachta T +43 676 426 42 24 E [email protected]