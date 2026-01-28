AustroCel Hallein: „Gemeinsam zu neuen Ufern“

Hallein (OTS) -

Mit dem erfolgreichen Closing der Übernahme durch die japanische Oji Holdings Corporation hat AustroCel Hallein einen wichtigen Meilenstein in seiner strategischen Weiterentwicklung erreicht. Nach Vorliegen aller behördlichen Genehmigungen wurde die Transaktion am 14. Jänner 2026 final vollzogen.

„Mit der Übernahme durch Oji haben wir einen langfristig orientierten, industriell starken Eigentümer gewonnen, der unsere Ausrichtung teilt und die nachhaltige Weiterentwicklung von AustroCel unterstützt“, erklärt AustroCel-CEO Dr. Wolfram Kalt.

„Nach der erfolgreichen Transformation zu einer der modernsten Bioraffinerien Europas eröffnet sich nun gemeinsam mit Oji die Möglichkeit, unsere Innovationen international zu skalieren – auf einer globalen industriellen Plattform.“

Bereits am 4. September 2025 war das Signing der Transaktion erfolgt. AustroCel ist aus einer klassischen Papier- und Zellstoffproduktion hervorgegangen und hat sich in den vergangenen Jahren zu einer führenden, europäischen Bioraffinerie für die vollständig integrierte stoffliche und energetische Nutzung von Holz entwickelt. Das Unternehmen verarbeitet Nebenprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft und erzeugt daraus fortschrittliche Biokraftstoffe (E-Fuels), biobasierte Performanceprodukte und Biosolutions, biogene Plattformchemikalien sowie innovative Biomaterialien. Damit leistet AustroCel einen wesentlichen Beitrag zur Substitution fossiler Rohstoffe und zur industriellen Dekarbonisierung.

„Oji und AustroCel stimmen in zentralen strategischen Zielen und in der langfristigen Vision einer nachhaltigen, wertschöpfungsorientierten Nutzung von Biomasse eng überein“, so Dr. Kalt weiter. „Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Weiterentwicklung des Wachstumsbereichs Biomasse, in dem sich technologische Kompetenz, industrielle Skalierung und globale Marktzugänge in idealer Weise ergänzen.“

Aus der neuen Eigentümerstruktur ergeben sich auch zusätzliche Perspektiven für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AustroCel. „Die Einbindung in eine international tätige Industriegruppe stärkt den Standort Hallein und eröffnet neue Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten“, betont Dr. Kalt abschließend. „Diese Chancen nehmen wir mit großer Verantwortung und Engagement an – gemeinsam gehen wir den nächsten Entwicklungsschritt.“