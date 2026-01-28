Missbrauchs-KI Grok stoppen: Über 15.000 fordern sofortige Sperre in Österreich

Wien (OTS) -

Millionen von sexualisierten Bildern, großteils von Frauen und Kindern: Das ist die Bilanz der Elon Musk-KI “Grok” auf X (ehemals Twitter). Die EU kündigte zwar ein Verfahren gegen Grok an, vorerst bleibt die KI jedoch online. Deshalb fordert die gemeinnützige Organisation #aufstehn gemeinsam mit über 15.000 Unterzeichner_innen eine sofortige Sperre von Grok in Österreich.

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Während Grok weiterläuft, bleiben Betroffene schutzlos

“Von Nutzer_innen erzeugte Missbrauchsdarstellungen strömen ungehindert ins Netz. Sind sexualisierte Abbildungen von Frauen und Kindern erst einmal entstanden, lässt sich ihre Verbreitung kaum noch stoppen. Doch statt den Zufluss sofort zu unterbinden, bis Grok ausschließlich rechtskonform genutzt werden kann, nimmt man die anhaltende Flut solcher Inhalte weiterhin in Kauf. Das muss sofort ein Ende haben”, fordert Michael Fedorcio von #aufstehn. Mit der Entscheidung, die umstrittene Funktion von Grok trotz erheblicher Kritik ausschließlich zahlenden Kund_innen zugänglich zu machen, hat Elon Musk deutlich gemacht: Auf seine Verantwortung ist nicht zu zählen.

Daher appelliert #aufstehn an den für Künstliche Intelligenz zuständigen Staatssekretär Alexander Pröll, Grok sofort zu blockieren, bis sich die Missbrauchs-KI an Gesetze wie das Urheberrecht und Digital Services Act (DSA) hält. Wenn eine Sperre von Seiten für Filmpiraterie möglich ist, muss das auch bei sexuellen und pädokriminellen Inhalten möglich sein. Innerhalb von 24 Stunden schlossen sich über 15.000 Personen der Forderung an. “Auf eine Sperre von Seiten der EU zu warten ist keine Option: Alle zehn Sekunden produziert Grok 20 neue Missbrauchsdarstellungen. Hinter jedem Bild steht ein Mensch, der jetzt damit leben muss”, so Fedorcio.