  • 28.01.2026, 11:08:03
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Wasserschatz Österreich: Gemeinden müssen jetzt vorsorgen

Vorsorgliche Wasserplanung wird zur Schlüsselaufgabe. TÜV AUSTRIA unterstützt mit seinem Spezialdienstleistungsunternehmen Moser Wasser die Versorgung langfristig abzusichern.

Moser Wasser führte in Goldegg im Pongau geologische Untersuchungen, Probebohrungen und Analysen durch – und stieß auf eine bisher unerschlossene Quelle. Der neue Brunnen bedeutet eine zuverlässige Versorgung der 2.700 Einwohnerinnen und Einwohner.
Goldegg, St. Johann im Pongau, Salzburg (OTS) - 

Österreich zählt zu den wasserreichsten Ländern Europas – gespeist aus Quellen und Grundwasserspeichern. Doch die neue Studie „Wasserschatz Österreich“ des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus macht deutlich: Bevölkerungsentwicklung, klimatische Veränderungen und ein wachsender Verbrauch verändern die Rahmenbedingungen der Wasserversorgung nachhaltig.

Die Konsequenz: Vorausschauende Wasserversorgung wird für Gemeinden zur unverzichtbaren Zukunftsaufgabe.

TÜV AUSTRIA Moser Wasser: Partner für Versorgungssicherheit

Moser Wasser – ein Unternehmen der TÜV AUSTRIA Group – begleitet österreichische Kommunen seit Jahrzehnten bei der langfristigen Sicherung ihrer Trinkwasserversorgung. Die Erkenntnisse der Studie bestätigen, wie entscheidend diese Expertise künftig sein wird.

Regelmäßige fachkundige Prüfungen sowie gezielte Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind daher zentral, um quantitative und qualitative Probleme frühzeitig zu verhindern.

Praxisbeispiel Goldegg: Neue Quelle bringt langfristige Sicherheit

Wie wichtig professionelle Erkundung und Planung sind, zeigt das Beispiel Goldegg im Pongau. Dort war es in Trockenperioden wiederholt zu Versorgungsengpässen gekommen. Moser Wasser führte geologische Untersuchungen, Probebohrungen und Analysen durch – und stieß auf eine bisher unerschlossene Quelle, deren Lage und Tiefe präzise bestimmt wurde. Der neue Brunnen bedeutet eine zuverlässige Versorgung der 2.700 Einwohnerinnen und Einwohner, selbst in kurzen Trockenphasen.

Moser Wasser-Geschäftsführer Thomas Fleischanderl: „Die Studie zeigt klar: Wer seine Wasserinfrastruktur heute stärkt, sichert die Versorgung von morgen. Gemeinden müssen daher jetzt handeln – nicht erst, wenn die nächste Trockenphase kommt. TÜV AUSTRIA unterstützt dabei mit umfassender Expertise.“ | moser-wasser.at

Rückfragen & Kontakt

Ingenieurbüro Moser GmbH
Dipl.-Ing. Thomas Fleischanderl
Telefon: +43 (0) 6412/85 67
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.moser-wasser.at

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