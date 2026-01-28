Bis zu 1,6 Millionen sahen Schladming-Riesenslalom im ORF

Wien (OTS) -

Das erste von zwei Nightrace-Events in Schladming wurde allen Erwartungen gerecht: Bis zu 1,594 Millionen und im Schnitt 1,382 Millionen bei 50 Prozent Marktanteil (48 bzw. 53 Prozent in den jungen Zielgruppen E-49 bzw- E-29 Jahre) sahen gestern, am 27. Jänner 2026, in ORF 1 den entscheidenden zweiten Durchgang im Riesenslalom. Mit 50 Prozent Marktanteil wurde ein Dienstag-Nightrace-Rekord seit 2019 erreicht. Bereits den ersten Durchgang im Vorabend ließen sich bis zu 1,040 Millionen nicht entgehen.



Die ORF-Video-Streams zum gestrigen Riesenslalom in Schladming wurden ebenfalls intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Videos-on-Demand in Österreich bisher insgesamt 306.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 811.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 11 Millionen Minuten. Dabei hatte der Live-Stream vom zweiten Durchgang eine Durchschnittsreichweite von 73.000 und ist damit der bisher stärkste Schladming-Live-Stream seit Einführung der Messung im Jahr 2017.



Weiter geht es heute, am 28. Jänner, um 17.00 bzw. 20.15 Uhr live in ORF 1 mit dem Slalom auf der Planai.

