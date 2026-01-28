„Eco“: Kalte Tage, hohe Preise – warum Heizen mit Gas teurer wird

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 29. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:



Kalte Tage, hohe Preise – warum Heizen mit Gas teurer wird



Seit Jahresbeginn hat sich der Börsenpreis für europäisches Erdgas mehr als verdoppelt: Statt rund 20 Euro pro Megawattstunde zu Jahresanfang werden aktuell mehr als 40 Euro bezahlt – der höchste Stand seit Juni 2025. Kalte Temperaturen treiben die Nachfrage, aber auch geopolitische Faktoren wie der volatile Flüssiggasmarkt lassen den Preis steigen. Wird damit Heizen für rund eine Million Haushalte wieder teurer? Zumal sich der Gasmarkt ohnehin im Umbruch befindet: Während immer mehr auf erneuerbare Alternativen umsteigen, steigen für die verbleibenden Gaskunden bereits jetzt die Netzkosten. Bericht: Hans Hrabal, Michael Mayrhofer



Microsoft, Google und Co – wie gefährlich ist Europas Abhängigkeit von US-Tech-Giganten?



Die Macht der amerikanischen Big-Tech-Unternehmen Microsoft, Google, Meta, Amazon und Apple ist allgegenwärtig. Allein Microsoft hat in Europa bei Betriebssystemen einen Marktanteil von 70 Prozent – von kleinen Unternehmen bis hin zur öffentlichen Verwaltung. Auch das österreichische Verteidigungsministerium warnt in der letzten Gefahrenanalyse vor technologischer Abhängigkeit von US-Tech-Riesen. Diese macht uns erpressbar, wenn es um Datenschutz und digitale Dienstleistungen geht. Kann die EU ihre Abhängigkeit von den USA im digitalen Bereich verringern und welchen Hebel hätte Brüssel im Handelskonflikt, wenn es hart auf hart kommt? Bericht: Bettina Fink, Ines Ottenschläger



Heimvorteil – wenn Einheimische für den Skilift weniger zahlen müssen



Lange galten sie als offenes Geheimnis und wurden von der ortsansässigen Bevölkerung rege genutzt: spezielle Tarife für Einheimische. Zwar verbietet eine EU-Verordnung bereits seit 2018 derartige Sonderpreise, dennoch sind in einigen Skigebieten durch ein Schlupfloch Vergünstigungen üblich. Noch in diesem Jahr soll in der EU darüber abgestimmt werden. Wie geht es also weiter mit den Sondertarifen für Einheimische? Bericht: Kurt Reindl