Grenzüberschreitender Know-how-Transfer: AUVA teilt Expertise in der Amputationsmedizin

Tobelbad / W (OTS) -

Wenn modernste Medizintechnik auf unverzichtbare Krisenerfahrung trifft: Diese Woche steht die AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad ganz im Zeichen der internationalen Solidarität. Eine Delegation von ukrainischen Mediziner:innen absolviert eine intensive Hospitationswoche, um sich über die Versorgung schwerster Verletzungen und Amputationen auszutauschen. Eröffnet wurde der Fachdialog am Montag im Beisein von Gesundheitsministerin Korinna Schumann.

Der Fokus der Woche liegt auf der spezialisierten Rehabilitation nach Amputationen der oberen und unteren Extremitäten. Angesichts der hohen Zahl an kriegsversehrten Menschen in der Ukraine ist der Bedarf an Expertise in diesem Bereich enorm.

Das Programm reicht von chirurgischen Techniken wie der "Targeted Muscle Reinnervation" (TMR) zur besseren Prothesensteuerung und Schmerzreduktion bis hin zu innovativen Ansätzen wie gedankengesteuerten Prothesen ("Neuro Grasp").

Internationale Anerkennung der AUVA-Expertise

Claudia Neumayer-Stickler, Obmann-Stellvertreterin der AUVA: "Dass internationale Expert:innen gezielt den Austausch mit der AUVA suchen, bestätigt unsere hohe Expertise in der Amputationsmedizin und komplexen Prothetik. Diese Woche ist ein intensiver fachlicher Dialog auf Augenhöhe. Wir bringen hier unser spezialisiertes Wissen ein, um gemeinsam Lösungen für anspruchsvolle Versorgungsfragen zu erarbeiten – eine Expertise, die international gefragt ist und nun direkt den Patientinnen und Patienten in der Ukraine zugutekommt."

Der Austausch wird durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz unterstützt, um die humanitäre Hilfe Österreichs im medizinischen Sektor zu unterstreichen. Bundesministerin Korinna Schumann erklärte anlässlich der Eröffnung: „Die AUVA Rehabilitationsklinik Tobelbad steht für Rehabilitation auf höchstem Niveau – fachlich exzellent, menschlich getragen und international anerkannt. Ich freue mich sehr, dass die AUVA, die seit Jahrzehnten eine Vorreiterrolle in der Prothetik einnimmt, meiner Initiative für einen österreichisch-ukrainischen Wissensaustausch gefolgt sind. Dass hier seit Beginn des Konflikts auch schwerverletzte Menschen aus der Ukraine behandelt und rehabilitiert werden, ist ein starkes Zeichen gelebter europäischer Solidarität. Diese internationale Hilfe stärkt nicht nur die medizinische Versorgung der Betroffenen, sondern auch unser eigenes Gesundheitswesen: durch fachlichen Austausch, gemeinsame Standards und gegenseitiges Lernen. Die Hospitation ukrainischer Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen ist ein wichtiger Beitrag zum Wiederaufbau eines resilienten Gesundheitssystems in der Ukraine und zur langfristigen Vernetzung im europäischen Gesundheitsraum. Mein Dank gilt der AUVA und allen Beteiligten, die mit großem Engagement Verantwortung übernehmen – verantwortungsvoll, nachhaltig und im Sinne der Patientinnen und Patienten.“

Impulse für die moderne Trauma-Rehabilitation

„Wir nutzen diese Woche, um unsere Expertise in einen intensiven fachlichen Dialog einzubringen. In der modernen Trauma-Rehabilitation ist die AUVA ein gefragter Impulsgeber. Es geht darum, komplexe Versorgungsstrategien gemeinsam zu analysieren. Wenn unsere spezialisierten Ansätze auch international als Benchmark dienen, bestätigt das die hohe Qualität unserer Arbeit in unseren Gesundheitseinrichtungen“ , so Roland Frank, Ärztlicher Direktor der AUVA.

Vernetzung von Forschung, Klinik und Industrie

Das Programm der Woche bildet die gesamte Versorgungskette ab und unterstreicht die starke Vernetzung der AUVA. Neben den eigenen klinischen Teams bringen auch externe Partner ihre Spezialexpertise ein: So ergänzen chirurgische Spitzenmedizin des AKH Wien und zukunftsweisende Forschung der TU Graz den Dialog.

Abgerundet wird der Know-how-Transfer durch eine Leistungsschau führender Prothesenhersteller. Die Rehaklinik Tobelbad fungiert damit in dieser Woche als zentrale Drehscheibe, die universitäre Wissenschaft, industrielle Innovation und therapeutische Praxis wirkungsvoll zusammenführt.