Managementfehler oder Kostensteigerungen als Hauptgrund für Hotelpleiten?

Wien (OTS) -

„Dass laut Untersuchung der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Kostensteigerungen nur zu 7% der Unternehmenskrise im Tourismus führen, zeigt, dass die Branche sehr gut aufgestellt ist. Denn die Rekord-Kostensteigerungen der vergangenen Jahre haben alle getroffen, und die meisten gibt es noch“, hält Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hotelvereinigung, fest. Es wird schwieriger, Hotels zu führen. Denn die Kosten für Energie, Beschäftigte, Nahrungsmittel und Getränke steigen weiter, Ortstaxenerhöhungen erschweren die Preisdurchsetzung. „Sich auf die Politik verlassen reicht als Unternehmerin und Unternehmer nicht, man muss Verantwortung übernehmen und sein Hotel bestmöglich aufstellen.“

In Zeiten steigender Kosten Kurs halten und Gewinne schreiben

Genau hier setzt die Unternehmerakademie der ÖHV an. Seit 1989 vermittelt sie praxisnahes Know-how, das Hotels dabei unterstützt, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten profitabel zu arbeiten. Im Zentrum stehen fundierte Kompetenzen in Kostensteuerung, Preisgestaltung, Finanzierung und Investitionsplanung – also die Stellhebel, die in herausfordernden Marktphasen Stabilität und Erfolg bringen.

Controlling, Budgetierung, Kostensteuerung: der UNA-Kompass Richtung schwarze Zahlen

Expert:innen wie Manuela Wiesinger-Grabmer zeigen, wie professionelles Controlling, realistische Budgetierung und wirksame F&B-Kostensteuerung Betriebe sicher auf Kurs halten. Martin Schumacher vermittelt darüber hinaus, wie durchdachte Finanzierungsstrukturen, kluge Investitionsentscheidungen und strategisches Preismanagement Eigenkapital, Liquidität und Ertragskraft nachhaltig stärken. „Wer das nicht beachtet, wirft wahnsinnig viel Geld beim Fenster raus. Der UNA-Kompass führt auch in Zeiten steigender Kosten und sinkender Gästeausgaben zum positiven Jahresabschluss und verhindert, dass man in dieser ÖHT-Statistik auftaucht“, erklärt Brigitta Brunner, Leiterin des ÖHV-Campus.

Nächste UNA startet im Oktober, rasche Anmeldung empfohlen

Der nächste zweijährige Zyklus der UNA startet am 19. Oktober 2026. Aufgrund der begrenzten Teilnehmer:innenzahl wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen. Nähere Informationen zu Inhalten, Trainer:innen, Terminen, Kosten und Förderungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter oehv.at/veranstaltungen/una-2026-2028/.

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