FCP erweitert Führungsteam: Josef Fladischer und Philipp Karte werden Handlungsbevollmächtigte

Wien (OTS) -

Mit Beginn des neuen Jahres stärkt FCP seine fachliche und organisatorische Kompetenz: Josef Fladischer und Philipp Karte wurden von der FCP-Geschäftsführung mit 1. Jänner 2026 zu Handlungsbevollmächtigten (HBV) ernannt. Die beiden erfahrenen Ziviltechniker übernehmen damit erweiterte Führungsaufgaben und tragen künftig noch stärker zur strategischen Weiterentwicklung von FCP im In- und Ausland bei. Die Ernennungen stehen für den klaren Anspruch von FCP, Verantwortung aus den eigenen Reihen zu fördern und Weiterentwicklungen zu ermöglichen.

Josef Fladischer: Verantwortung übernehmen, Strukturen gestalten

Josef Fladischer sieht die Ernennung zum HBV als Zeichen der Anerkennung und als Ansporn:

"Die neue Rolle gibt mir die Möglichkeit, bei FCP künftig aktiver mitzugestalten. Ich bin dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und stehe mit Respekt vor der Verantwortung und voller Tatendrang bereit für die neuen Aufgaben."

Seine fachliche Laufbahn bei FCP ist geprägt von anspruchsvollen Projekten. Der Bogen spannt sich von seinem ersten eigenen Projekt GPL Sitzenberg über die Sanierung des Volkstheaters Wien - "als Wiener ist die Revitalisierung eines historischen Objekts immer ein persönliches Highlight" - bis hin zum internationalen Großprojekt Chipwerk ESMC Dresden. Die Leitung eines großen, internationalen Teams unter hohem Termindruck ist eine ständige Herausforderung, zugleich aber für ihn auch ein Privileg zur kontinuierlichen persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.

In seiner neuen Rolle im Verantwortungsbereich Hochbau Tragwerksplanung möchte Josef Fladischer den bestehenden internen Zusammenhalt weiter stärken und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Bereichen gezielt ausbauen. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Vertiefung bestehender Partnerschaften sowie der Aufbau nachhaltiger Kooperationen, um die hohe Qualifikation von FCP in Österreich weiter zu festigen und auch international erfolgreich zu positionieren.

Philipp Karte: Kooperation als Schlüssel zum Projekterfolg

Philipp Karte, zuvor Leiter des Competence Centers Brückenbau und Tragwerksanalyse bei FCP, sieht seine Ernennung zum HBV als wichtigen Schritt in seiner persönlichen und fachlichen Entwicklung:

„Ich bin der Geschäftsleitung dankbar für die Übertragung einer breiteren Verantwortung im Bereich Tiefbau und freue mich sehr auf die neuen Aufgaben. Ich sehe die neue Funktion auch als große Chance für meine persönliche Weiterentwicklung.“

Zu seinen prägenden Projekten zählen die „Verdiepte Ligging“, ein Tunnelprojekt in der Stadt Groningen (NL), dessen komplexe Projektabwicklung besondere Anforderungen stellte, die Nordbrücke in Wien mit ihren vielfältigen Schnittstellen im innerstädtischen Raum sowie das Großprojekt High Speed 2 (GB), das durch seine Dimensionen beeindruckt.

In seiner neuen Funktion legt der gebürtige Oberösterreicher einen klaren Schwerpunkt auf den Faktor Mensch:

„Trotz allem technologischen Fortschritt und den Chancen, die dadurch entstehen, bleibt die gelingende Kooperation der Menschen entscheidend für Projekterfolg und Lebensqualität.“

Entsprechend möchte er insbesondere die Beziehungsgestaltung mit Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und Projektpartnern stärken, das Tiefbauprojektgeschäft national und international – insbesondere im Markt Deutschland – weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit den Niederlassungen in Deutschland, Rumänien, Moldawien und der Slowakei intensivieren.

Kompetenz aus den eigenen Reihen

Mit der Ernennung von Josef Fladischer und Philipp Karte setzt FCP konsequent auf interne Expertise, langjährige Projekterfahrung und Führungskompetenz. Die beiden neuen HBVs stehen exemplarisch für den Anspruch des Unternehmens, technologische Exzellenz, menschliche Zusammenarbeit und internationale Ausrichtung nachhaltig zu verbinden.