Via Speed Dating zum Fachkräfte-Nachwuchs

Wien (OTS) -

Das Haus der Wiener Wirtschaft beim Praterstern ist derzeit Schauplatz eines besonderen Events: 190 Wiener Lehrbetriebe, die Nachwuchs suchen, treffen beim dritten Lehrlings Speed Dating der Wirtschaftskammer Wien auf 1200 Schülerinnen und Schüler aus Wiener Polytechnischen Schulen und Fachmittelschulen, die demnächst ihre Schulpflicht beenden und danach eine Lehre absolvieren wollen. In Summe haben die Ausbildungsbetriebe mehr als 1000 freie Lehrstellen in 100 verschiedenen Berufen zu besetzen.

Das Lehrlings Speed Dating geht über vier Tage, jeder hat einen anderen Branchenfokus:

Montag: Tourismus / Gesundheit / Schönheit / Soziales

Dienstag: Elektro / Bau / Holz

Mittwoch: Handel / Logistik / Büro / IT

Donnerstag: Metall / Handwerk / Natur

Statement Davor Sertic, Bildungsreferent der Wirtschaftskammer Wien

„Die Wirtschaftskammer Wien veranstaltet das Lehrlings Speed Dating, um Wiener Lehrbetriebe aktiv bei der Suche nach geeignetem Nachwuchs zu unterstützen. Das Format ermöglicht den Unternehmen einen direkten, unkomplizierten Austausch mit Jugendlichen auf Augenhöhe und hilft ihnen, ohne lange Umwege talentierte Nachwuchskräfte zu finden. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist die Lehrlingsausbildung ein zentraler Schlüssel für die Zukunft unserer Wirtschaft. Unser Ziel ist, die Lehrbetriebe dabei zu begleiten, zu vernetzen und zu unterstützen – von der Nachwuchssuche bis zur Lehrabschlussprüfung.“

So läuft das Lehrlings Speed Dating ab

Die Gesprächsrunden dauern jeweils acht Minuten, danach wechseln die Gesprächspartner. So können in den vier Tagen rund 3000 Gespräche zwischen Betrieben und Jugendlichen stattfinden. Bereits vor dem Speed Dating wurden die Interessen der Jugendlichen mit dem Lehrstellenangebot der Betriebe gematcht und ein exakter Gesprächsplan für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer erstellt. Dieses Vorab-Matching garantiert beiden Seiten qualifizierte Kontakte.

14.431 Lehrlinge in Wien

Aktuell gibt es in den Wiener Lehrbetrieben 14.431 Lehrlinge. Größter Ausbildungssektor ist die Sparte Gewerbe und Handwerk mit einem Drittel aller Lehrlinge. Mehr angehende Fachkräfte als im Vorjahr gibt es dort beispielsweise in der Kälteanlagentechnik (117 Lehrlinge; + 11,4 Prozent), der Karosseriebautechnik (206 Lehrlinge, + 10,2 Prozent), der Mechatronik (266 Lehrlinge; + 5,6 Prozent) oder der Metalltechnik (394 Lehrlinge; + 5,1 Prozent). Deutliche Zuwächse verzeichnen auch einige Lehrberufe in kleineren Branchen: So ist die Lehrlingsanzahl in der Orthopädietechnik von 19 auf 35 Lehrlinge gestiegen, bei Steinmetzen hat sie sich von drei auf sechs verdoppelt und bei den Schädlingsbekämpfern von drei auf neun verdreifacht.