Das Theaterhotel by MODUL 2026: Österreichs größtes Schul-Charity-Event geht im Februar über die Bühne

Wien (OTS) -

„Das Theaterhotel“ reloaded by MODUL geht im Februar 2026 in die nächste Runde. Österreichs größte Schul-Charity vereint seit 18 Jahren Bühnenkunst und Kulinarik mit gelebter Gastgeberqualität. „Das Theaterhotel verbindet Kultur und Genuss mit konkreter Hilfe. Unsere Schülerinnen und Schüler investieren viel Herzblut, Leidenschaft und Engagement, denn der Erlös jeder einzelnen verkauften Karte unterstützt das Entwicklungshilfeklub-Projekt „Stein auf Stein“, sagt Werner Schnabl, Leiter der Tourismusschulen MODUL der WK Wien.

„Das Theaterhotel“ wird im TREND Hotel Savoyen Vienna (Rennweg 16, 1030 Wien) von einem Projektteam aus Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit Lehrkräften als Großveranstaltung geplant, vermarktet und durchgeführt. Von Eventablauf über Menüabfolge, Gästebetreuung, Technikkoordination bis hin zu Marketing und Kartenverkauf – das Theaterhotel ist gelebte Praxis und zeigt eindrucksvoll die Professionalität des Tourismusnachwuchses.

Alles Bühne: Das Programm 2026

Freitag, 20. Februar 2026, 18.00 Uhr: Genuss-Dinner im TREND Hotel Savoyen Vienna

Cornelius Obonya und Gäste präsentieren unter dem Titel „Platon und Schnabeltier gehen in eine Bar“ ein literarisch-philosophisches Programm. Tickets ab 65 Euro.

Cornelius Obonya und Gäste präsentieren unter dem Titel „Platon und Schnabeltier gehen in eine Bar“ ein literarisch-philosophisches Programm. Tickets ab 65 Euro. Samstag, 21. Februar 2026, 11.00 Uhr: „Tribute to Otto Tausig“ Konzert im TREND Hotel Savoyen Vienna

Ein Konzertereignis im Zeichen von John Lennon & den Beatles: die John Lennon Tribute Band featuring Andy Baum & Special Guest mit dem Programm „Imagine“. Tickets ab 25 Euro.

Tickets mit Mehrwert

Mit dem Erlös wird das Projekt „Stein auf Stein“ unterstützt. Ziel ist es, im indischen Dorf Lankevani Dibbi/Vellaturu ausgegrenzten Familien ein Zuhause zu ermöglichen. Jede einzelne Eintrittskarte trägt dazu bei, Häuser und damit Zukunft zu bauen – Stein für Stein.

Tickets sind ab sofort erhältlich und werden zum Download angeboten sowie zusätzlich per E-Mail versendet. Die Veranstaltung wird als ÖkoEvent ausgetragen und der Zugang ist barrierefrei. Tickets und Details: www.dastheaterhotel.at/event

Schülerleistung im Rampenlicht

Das MODUL punktet neben einer umfassenden Allgemeinbildung, fundierten Fremdsprachenkenntnissen, wirtschaftlichen und sozialen Kompetenzen mit einer qualitativ hochwertigen praktischen Ausbildung. Dazu zählt auch die Umsetzung von Praxisprojekten mit Kooperationspartnern aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. „Das Theaterhotel“ ist die perfekte Gelegenheit, über die Jahre gesammeltes Wissen in der Praxis anzuwenden und die Begeisterung für Gastronomie und Hotellerie bei den jungen Menschen zu fördern“, betont Schnabl.

2026 verantwortet das Projektteam um die MODUL-Schüler Aurelio Neumayr und Cornelia Karl die Durchführung des Charity-Events: „Während sich die 4B als Team gemeinsam mit Prof. Andrea Grundstein im Gegenstand TMKM Tourismusmarketing und Kundenmanagement auf das Marketing und den Kartenverkauf stürzt, beschäftigt sich die Klasse 5A zusammen mit Prof. Sandra Paulhart-Hebenstreit im Rahmen des Gegenstandes DERM Destinations-, Event- und Reisemanagement mit Themen wie Eventablauf und Kulinarik. Unser Fachvorstand Didier El Senosy kümmert sich um Menüabfolgen und wir Schüler arbeiten in unseren Klassenzimmern an Regieplänen und Moderationen. Unser gemeinsames Ziel dabei: Für alle Veranstaltungsbesucher ein unvergessliches, wunderbares Erlebnis zu schaffen.“

Die Tourismusschulen MODUL

Das Modul - 1908 gegründet und somit das älteste Bildungsinstitut für Tourismus im deutschsprachigen Raum - zählt zu den international renommiertesten Bildungszentren für Tourismus. Jährlich bildet die Schule 500 junge Menschen in zwei Ausbildungsprogrammen aus: die 5-jährige Höhere Lehranstalt für Tourismus mit Maturaabschluss und das 2-jährige Kolleg für Tourismus mit Diplomabschluss. Modul-Schüler werden am Bildungscampus der Wirtschaftskammer Wien unterrichtet und profitieren von neu errichteter Infrastruktur, modernster technischer Ausstattung und ausgezeichneter Erreichbarkeit. www.modul.at