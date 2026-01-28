  • 28.01.2026, 09:26:03
  • /
  • OTS0023

Bundesheer: 48 Athleten dominieren Olympia-Team für Mailand und Cortina

Verabschiedung der Heeressportler vor den Olympischen Spielen

Bundesheer: 48 Athleten dominieren Olympia-Team für Mailand und Cortina
Wien (OTS) - 

Am 28. Jänner verabschiedete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner 48 Bundesheerathleten, davon 17 Frauen, feierlich in der Rossauer Kaserne. Im Anschluss fand die offizielle Vereidigung der Olympiasportler durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt. Von 6. bis 22. Februar treten sie bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina an.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Die Olympischen Spiele sind ein Symbol für Frieden und Einheit in der Welt – Sportlerinnen und Sportler sind Botschafter dieser Werte. Sie tragen nicht nur die Farben unseres Landes, sondern auch die Hoffnungen und Träume vieler. Die herausragenden Leistungen, der Teamgeist und der unermüdliche Einsatz der Heeressportlerinnen und Heeressportler haben bereits in der Vergangenheit bei internationalen Wettbewerben beeindruckt. Ich wünsche allen Athletinnen und Athleten alles Gute und viel Erfolg in Mailand und Cortina.“

Österreichs Olympia-Mannschaft umfasst insgesamt 115 Athleten – 48 sind Leistungssportler des Bundesheeres. Damit stellt das Bundesheer einen bedeutenden Anteil von mehr als 41% der österreichischen Olympia-Mannschaft. Unter den Skispringern kämpfen Korporal Jan Hörl und Daniel Tschofenig, sowie Korporal Lisa Eder um eine Medaille für Österreich. Bei den Kombinierern steht Gefreiter Johannes Lamparter im Fokus. Auch die Rodler und Snowboarder zählen auf Grund der letzten internationalen Ergebnisse bei Wettkämpfen zu den Medaillenhoffnungen.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Bundesheer: 48 Athleten dominieren Olympia-Team für Mailand und Cortina [Bild, 1.33MB]
Vorschau Bild von Bundesheer: 48 Athleten dominieren Olympia-Team für Mailand und Cortina [Bild, 1.32MB]
Vorschau Bild von Bundesheer: 48 Athleten dominieren Olympia-Team für Mailand und Cortina [Bild, 1.28MB]

Bundesministerium für Landesverteidigung

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright