shöpping.at präsentiert die Shopping-Trends der Österreicher*innen

Wien (OTS) -

Wien, 28. Jänner 2026 – Zu Beginn des neuen Jahres blickt shöpping.at, der Online-Marktplatz der Österreichischen Post, auf die Online-Shopping-Trends der Österreicher*innen zurück. Millionen Suchanfragen und Bestellungen zeigen, wie vielfältig und gleichzeitig strukturiert das Einkaufsverhalten der Österreicher*innen im Jahr 2025 war.

Margit Waldau, Leiterin von shöpping.at: „ Das Jahr 2025 war für shöpping.at ein Jahr mit starker Nachfrageentwicklung und einer klaren Tendenz zu markenstarken, langlebigen und saisonal relevanten Produkten. Besonders stark nachgefragt wurden Produkte aus den Kategorien Baumarkt & Garten, Haushalt & Wohnen und Elektronik. “

Einkaufstrends 2025: Was die Österreicher*innen wirklich kauften

Aus dem Einkaufsverhalten der Österreicher*innen auf shöpping.at lassen sich für 2025 gleich mehrere Entwicklungen ableiten:

Technik im Fokus: Zum Jahresbeginn standen Technik und Hardware klar im Mittelpunkt. Besonders häufig gekauft wurden Computer und Fernseher, während die Suchanfragen vor allem Mikrowellen, Kopfhörer, Wasserkocher und Ski betrafen. Selbst Rasendünger zählte zu den frühen Shopping-Trends, was wohl das warme Frühjahr 2025 unterstreicht.

Zum Jahresbeginn standen Technik und Hardware klar im Mittelpunkt. Besonders häufig gekauft wurden Computer und Fernseher, während die Suchanfragen vor allem Mikrowellen, Kopfhörer, Wasserkocher und Ski betrafen. Selbst Rasendünger zählte zu den frühen Shopping-Trends, was wohl das warme Frühjahr 2025 unterstreicht. Sauberkeit und Fitness: Im Frühling verlagerte sich das Einkaufsverhalten deutlich Richtung Haushalt und Garten. Besonders gefragt waren Reinigungsprodukte sowie Gartengeräte wie Rasenmäher oder Schläuche. Gleichzeitig stieg das Interesse an Sneakern, Laufschuhen und E-Scootern, während Pools und Whirlpools zu den frühen Saisonfavoriten zählten.

Im Frühling verlagerte sich das Einkaufsverhalten deutlich Richtung Haushalt und Garten. Besonders gefragt waren Reinigungsprodukte sowie Gartengeräte wie Rasenmäher oder Schläuche. Gleichzeitig stieg das Interesse an Sneakern, Laufschuhen und E-Scootern, während Pools und Whirlpools zu den frühen Saisonfavoriten zählten. Heimwerken, Hardware, Labubus: Im Sommer und Herbst zeigte sich ein deutlicher Heimwerker*innenboom: Baumaterial, Werkzeug und anderer Heimwerker*innenbedarf waren besonders gefragt. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Video und TV-Produkten. Bei den Suchen lagen Klimaanlagen, Kühlschränke, Klimageräte und Smartphones weit vorne. Eine deutliche Nachfragespitze gab es auch rund um die frechen chinesischen Plüschfiguren Labubus.

Im Sommer und Herbst zeigte sich ein deutlicher Heimwerker*innenboom: Baumaterial, Werkzeug und anderer Heimwerker*innenbedarf waren besonders gefragt. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Video und TV-Produkten. Bei den Suchen lagen Klimaanlagen, Kühlschränke, Klimageräte und Smartphones weit vorne. Eine deutliche Nachfragespitze gab es auch rund um die frechen chinesischen Plüschfiguren Labubus. Kuschelig, weihnachtlich und ohne Fett: Im Winter rückten Spielzeug, Wintersportartikel sowie Haushalts- und Küchenprodukte in den Fokus. Besonders stark gesucht wurden Mäntel und Winterjacken, Weihnachtskekse, Airfryer, Pokémon-Karten, Ski, Adventkalender, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen sowie Bettwäsche, Raclette-Sets und Kerzen.

Im Winter rückten Spielzeug, Wintersportartikel sowie Haushalts- und Küchenprodukte in den Fokus. Besonders stark gesucht wurden Mäntel und Winterjacken, Weihnachtskekse, Airfryer, Pokémon-Karten, Ski, Adventkalender, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen sowie Bettwäsche, Raclette-Sets und Kerzen. Markenqualität: 2025 zeigte sich erneut, dass die Österreicher*innen stark zu hochwertigen und bekannten Marken greifen. Zu den ganzjährig am häufigsten gesuchten Marken zählten etwa Apple, Samsung, Lego, Tonies, Gardena oder Makita – ein deutliches Zeichen für die hohe Investitionsbereitschaft in langlebige Qualitätsprodukte.

Trends der Bundesländer: von Gartengeräten bis Badaccessoires

Beim Online-Shopping teilt sich Österreich grob in zwei Lager: Im Westen und im Süden wurde vor allem klassisch für die Bereiche Haus und Garten eingekauft, in den anderen Landesteilen stand klar das typische Heimwerken und das benötigte Werkzeug samt Material an erster Stelle.

Auch im vergangenen Jahr lassen sich auffällige regionale Abweichungen ausmachen: Während in Oberösterreich viele antialkoholische Getränke bestellt wurden, stieg in Wien dagegen die Nachfrage nach alkoholischen Getränken an. Kärnten legte verstärkt den Fokus auf Gartengeräte, während im Burgenland überdurchschnittlich oft Badaccessoires bestellt wurden.

Über shöpping.at

Seit der Gründung 2017 durch die Österreichische Post AG hat sich shöpping.at zum größten österreichischen Online-Marktplätze entwickelt. Mit über drei Millionen Produkten bietet shöpping.at seinen Kund*innen ein breites, internationales Sortiment und punktet mit zuverlässiger Lieferung durch die Post. Knapp eine Million Kund*innen vertrauen bereits auf den Marktplatz. shöpping.at ist stolz, seinen Kund*innen eine verlässliche Alternative aus Österreich zu bieten.