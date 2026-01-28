  • 28.01.2026, 09:10:32
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  • OTS0018

In Teilen Niederösterreichs Glättebildung und Bodennebel

Erforderliche Streueinsätze im Gange

St. Pölten (OTS) - 

Der Straßendienst des Landes Niederösterreichs meldete heute am Morgen größtenteils salznasse Fahrbahnen, im Wald-, Most- und Industrieviertel kommt es abschnittsweise zu Glättebildung durch gefrierendes Nieseln. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Allentsteig, Amstetten, Baden, Blindenmarkt, Eggenburg, Geras, Gföhl, Gloggnitz, Kirchberg am Wechsel, Krems, Langenlois, Mank, Neunkirchen, Ottenschlag, Poysdorf, Pottenbrunn, St. Peter/Au, Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, Persenbeug, Pöggstall, Waidhofen an der Thaya, Zwettl, Weitra, Dobersberg und Mödling kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen lagen heute in der Früh im Bereich von -5 Grad Celsius im Raum Gaming, Ottenschlag, Aspang und Pöggstall bis +2 Grad Celsius in Lilienfeld.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
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